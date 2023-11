Phim Hàn tháng 11: Cuộc đua của các mỹ nam Im Siwan, Nam Joo Hyuk, Song Kang

HHT - Các mỹ nam phim Hàn như Jung Woo Sung, Im Siwan, Nam Joo Hyuk, Song Kang, Bae In Hyuk… trở lại màn ảnh nhỏ với nhiều bộ phim hấp dẫn, mới mẻ, thậm chí thử thách bản thân với hình tượng mới.

Vigilante (8/11)

Diễn viên: Nam Joo Hyuk, Yoo Ji Tae, Lee Joon Hyuk…

Được phát triển dựa trên webtoon, Vigilante kể câu chuyện về Kim Ji Yong (Nam Joo Hyuk). Ban ngày, cậu là một sinh viên tại học viện đào tạo cảnh sát, gương mẫu, tuân thủ luật pháp; nhưng đêm xuống, cậu trở thành kẻ trừng phạt bọn tội phạm theo những cách không “chính thống”. Được biết, Kim Ji Yong có một quá khứ bi thảm - mẹ cậu bị sát hại nhưng tên sát nhân không bị trừng phạt thích đáng, đó là nguyên do để cậu bắt đầu cuộc sống hai mặt.

Không chỉ có nội dung cuốn hút, gây tò mò, Vigilante còn được nhiều netizen ngóng đợi bởi dàn diễn viên ấn tượng. Yoo Ji Tae của Oldboy, Money Heist bản Hàn; Lee Joon Hyuk của Stranger, The Roundup… Đặc biệt, Vigilante đánh dấu màn “lột xác” của Nam Joo Hyuk sau các vai thư sinh trong đa số các bộ phim tình cảm như Tiên Nữ Cử Tạ Kim Bok Joo, Tuổi 25 Tuổi 21...

Once Upon A Boyhood (24/11)

Diễn viên: Im Siwan, Lee Sun Bin…

Lấy bối cảnh Hàn Quốc những năm 1980, Once Upon A Boyhood kể câu chuyện về cậu học sinh trường trung học nông nghiệp Jang Byung Tae (Im Siwan).

Trước khi chuyển đến đây, Jang Byung Tae là nạn nhân của bắt nạt học đường, vì thế mục tiêu mới của cậu ở trường mới chỉ là “sống yên ổn”. Chẳng ngờ, một sự cố bất ngờ xảy ra trong ngày đầu tiên đến trường, các bạn học lầm tưởng rằng cậu là một võ sĩ giỏi nhất trường và thế là sau một đêm cậu bỗng trở thành… “trùm trường”.

Với bối cảnh và câu chuyện đã được nhá hàng, Once Upon A Boyhood hứa hẹn sẽ là câu chuyện thanh xuân có vui, có buồn, vừa hài hước vừa cảm động, nhất định chứa những hồi ức và cảm xúc khó quên không chỉ với mỗi nhân vật trong câu chuyện mà còn với khán giả thưởng thức.

Bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Im Siwan. Xuất thân là idol, nhưng với diễn xuất qua nhiều phim truyền hình lẫn điện ảnh thành công như Misaeng, The Merciless, Stranger From Hell, Unlocked, Im Siwan đã trở thành một diễn viên thực thụ. Once Upon A Boyhood còn có sự xuất hiện của cựu thành viên IZ*ONE Kang Hye Won, trong vai một nữ sinh cực kỳ nổi tiếng trong giới nam sinh.

The Story of Park’s Marriage Contract (24/11)

Diễn viên: Lee Se Young, Bae In Hyuk, Joo Hyun Young, Yoo Seon Ho…

Được chuyển thể dựa trên webtoon, The Story of Park's Wedding Contract là một bộ phim tình cảm xuyên không lãng mạn và hấp dẫn. Bộ phim kể về cuộc hôn nhân theo hợp đồng giữa chàng độc thân thời hiện đại Kang Tae Ha (Bae In Hyuk) và cô gái đến từ thế kỷ 19 thời Joseon Park Yeon Woo (Lee Se Young).

Vào đêm tân hôn, vị hôn phu của Park Yeon Woo qua đời vì bạo bệnh, khiến cô vì quá đau buồn mà gieo mình xuống giếng. Chẳng ngờ, khi tỉnh lại, cô thấy mình đang ở thế kỷ 21 và gặp một chàng trai có ngoại hình giống hệt người chồng đoản mệnh.

Dàn diễn viên của The Story of Park's Wedding Contract gây chú ý với cặp đôi “gấp đôi visual” Lee Se Young và Bae In Hyuk. Khán giả hy vọng Lee Se Young sẽ lặp lại thành công lớn như Cổ Tay Áo Màu Đỏ và Bae In Hyuk bùng nổ hơn nữa sau Dưới Bóng Trung Điện.

My Demon (24/11)

Diễn viên: Kim Yoo Jung, Song Kang, Lee Sang Yi, Kim Hae Sook…

Một trong những dự án phim hài lãng mạn giả tưởng đáng ngóng đợi nhất phim Hàn tháng 11 là My Demon. Bộ phim kể về nữ thừa kế nhà tài phiệt Do Do Hee (Kim Yoo Jung) có tính cách được miêu tả là “như quỷ”, không tin tưởng bất cứ ai và con quỷ có sức mạnh quyến rũ Jung Gu Won (Song Kang). Cả hai bước vào một cuộc hôn nhân hợp đồng với mục đích riêng, Do Do Hee muốn chiến thắng trong cuộc chiến giành quyền thừa kế, còn Jung Go Won muốn lấy lại sức mạnh đã mất.

Ngay từ khi mới tung teaser, My Demon đã gây sốt bởi cặp đôi diễn viên chính quá đẹp đôi, “gấp đôi visual”. Mối quan hệ yêu - ghét, “mèo vờn chuột”, ban đầu lợi dụng - về sau yêu nhau giữa hai nhân vật chính cũng gây tò mò, có sức hấp dẫn lớn.

Khán giả trông đợi ở My Demon, “em gái quốc dân” Kim Yoo Jung sẽ càng khẳng định hình tượng quyến rũ, trưởng thành; và Song Kang ngoài gương mặt đẹp tựa truyện tranh thì diễn xuất đã cải thiện có chiều sâu hơn.

Tell Me You Love Me (27/11)

Diễn viên: Jung Woo Sung, Shin Hyun Been…

Được xây dựng dựa trên bộ phim tình cảm lãng mạn từng đoạt giải thưởng của Nhật Bản, Tell Me You Love Me kể về chàng trai Cha Jin Woo (Jung Woo Sung) - một người khiếm thính cảm thấy tự do trong thế giới yên tĩnh của riêng mình, và Jung Mo Eun (Shin Hyun Been) - một nữ diễn viên vô danh luôn nỗ lực theo đuổi ước mơ và tình yêu.

Nhiều netizen tò mò sự kết hợp giữa Jung Woo Sung và Shin Hyun Been trong Tell Me You Love Me rốt cuộc sẽ “nở hoa” hay “bế tắc”. Bộ phim gây chú ý bởi sự trở lại của nam tài tử Jung Woo Sung, người có ngoại hình thuộc hàng top mà diễn xuất cũng rất xuất sắc. Sau 10 năm, anh mới quay trở lại đóng chính trong một bộ phim truyền hình dài tập.

Nữ diễn viên chính Shin Hyun Been cũng là chủ đề được quan tâm, dù ý kiến tiêu cực nhiều hơn tích cực. Thành công với vai “nàng Đông” trong Hospital Playlist, nhưng Shin Hyun Been lại thất bại khi đảm nhận nữ chính các dự án phim sau đó như Reflectiton of You, Reborn Rich… Diễn xuất của cô được nhận xét là nhàm chán, buồn ngủ, vì thế nhiều netizen hy vọng lần này cô sẽ diễn “lên tay” hơn.