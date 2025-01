Phim Seohyun SNSD, Taecyeon đóng chính phải dừng quay vì người dân khiếu nại

HHT - Phía KBS đã đưa ra phản hồi liên quan tới việc đoàn phim "The First Night With The Duke" (tên tạm thời) bị tố làm tổn hại di sản văn hóa.

Theo truyền thông Hàn, The First Night With The Duke đã phải tạm ngừng quay do có khiếu nại gửi lên Tòa thị chính Andong (Hàn Quốc). Một kiến trúc sư đã đăng trên mạng xã hội cho biết đã thấy đoàn làm phim đã đóng đinh ở bên ngoài Học viện Nho giáo Byeongsanseowon - một di sản văn hóa được UNESCO công nhận từ năm 2019.

Hiện tại, đại diện đơn vị đầu tư sản xuất - KBS đã đưa ra lời xin lỗi và hứa sẽ hợp tác với thành phố, nỗ lực khôi phục địa điểm.

"Chúng tôi xin lỗi vì gây nên lo ngại. Đội sản xuất đã được cho phép quay phim vào cuối năm ngoái và trong quá trình lắp đặt đạo cụ, một người qua đường khi quan sát trường quay đã phản đối vấn đề này, cho rằng không thể đóng một chiếc đinh và treo đạo cụ tại một địa điểm được bảo tồn.

KBS xin thừa nhận mức độ nghiêm trọng của tình hình và chúng tôi vô cùng hối hận về những gì đã xảy ra tại địa điểm quay phim. Hiện chúng tôi đang làm việc để xác nhận thông tin chi tiết chính xác về sự cố và xác định phương án tốt nhất để phục hồi".

Tuy nhiên, làn sóng phẫn nộ tại Hàn Quốc vẫn chưa dịu đi. Ngày 3/1, một người dân đã gửi đơn khiếu nại KBS lên Đồn cảnh sát Andong vì vi phạm Luật Di sản quốc gia, yêu cầu chính quyền phải trừng phạt nghiêm khắc.

The First Night With The Duke là một bộ phim lãng mạn kỳ ảo kể về câu chuyện của một sinh viên đại học bình thường, bất ngờ xuyên không vào vai phụ của một cuốn tiểu thuyết.

Seohyun đóng Cha Sun Chaek, nữ phụ mờ nhạt của tiểu thuyết. Cô sinh ra trong một gia đình giàu có, sở hữu quyền lực và địa vị lớn. Ước mơ của cô là sống một cuộc sống yên bình và thoải mái, nhưng câu chuyện thay đổi 180 độ khi linh hồn của sinh viên đại học K đột nhiên nhập vào cơ thể cô và vô tình qua đêm với nam chính.

Taecyeon sẽ vào vai nam chính Yi Beon, một thành viên hoàng gia được nhà vua sủng ái. Anh điển trai, lạnh lùng, giỏi võ thuật. Tuy nhiên, Yi Beon che giấu những vết sẹo đau đớn từ quá khứ của mình do vô số tin đồn lạ lan truyền. Nhưng dù tính cách lạnh lùng cỡ nào, Yi Beon cũng nhất mực chung tình với người con gái anh yêu.