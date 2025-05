Phim thanh xuân Hàn vấp ngã: Crushology 101 và Spring of Youth rating rớt thảm

HHT - Không hẹn mà gặp, ba bộ phim truyền hình đề tài tình cảm hiện đại đang phát sóng của ba ông lớn truyền hình Hàn Quốc đều có rating rớt thảm, thấp dưới 1%.

Bộ phim tràn ngập tình yêu và tuổi trẻ Crushology 101 (Hội Bạn Trai Của Bunny) phát sóng trên MBC vào ngày 11/4/2025. Phim được chuyển thể từ webtoon nổi tiếng, dàn diễn viên trẻ trung và ngoại hình sáng sủa, hứa hẹn mang đến những thước phim tràn ngập thanh xuân và tình yêu tuổi trẻ.

Tuy nhiên, thành tích của Crushology 101 lại không mấy khả quan. Rating phim chỉ quanh quẩn ở mức 0 - 1%, với 1,5% là mức cao nhất cho tập 3, và thấp nhất là 0,7% cho tập 8. Phim dự kiến có 12 tập, tập cuối cùng sẽ lên sóng vào 17/5. Với việc đã đi hơn một nửa chặng đường, Crushology 101 gần như không còn khả năng bứt phá.

Mặc dù Crushology 101 sở hữu dàn diễn viên trẻ trung, ngoại hình tươi mới nhưng khả năng diễn xuất lại không được đánh giá cao. Chưa có nhân vật nào thực sự bùng nổ hay có cảnh quay nào "thoát vòng" gây bão. Đặc biệt, nữ chính Bunny là trung tâm của câu chuyện nhưng nữ diễn viên Roh Jeong Eui lại không đủ sức trở thành sức hút của bộ phim. Cô bị nhận xét diễn xuất đơ cứng, thiếu biểu cảm.

Cốt truyện của Crushology 101 cũng bị chê là ngớ ngẩn, lỗi thời, với một cô gái được vây quanh bởi nhiều chàng trai và từ đó tìm kiếm tình yêu đích thực. Phim mở đầu với việc Bunny quá “mê trai đẹp”, nhấn mạnh vào ngoại hình cũng khiến một số khán giả “hỏi chấm”. Tình yêu tay ba, tay tư trong phim rối rắm nhưng lại thiếu sự chân thực nên khán giả phần lớn thấy ngán ngẩm thay vì rung động.

Hiện tại, đài KBS cũng có bộ phim tình cảm đang công chiếu Pump Up The Healthy Love (Khỏe Trước Yêu Sau). Phim có sự tham gia đóng chính của Lee Jun Young (U-KISS) và Jung Eun Ji (Apink). Thú vị là cả hai đều có xuất thân từ ca sĩ thần tượng, khi lấn sân sang diễn xuất đều ghi được dấu ấn. Phim trước đó của cả hai cũng đều thành công, Lee Jun Young với Weak Hero Class 2 vai phụ, Jung Eun Ji với Miss Night and Day vai nữ chính.

Tuy nhiên, Pump Up The Healthy Love cũng có rating không mấy khả quan. Hai tập đầu mở bát với rating 1,8%, nhưng sang tập sau rating đã giảm nhẹ xuống còn 1,5%. Phim mới lên sóng nên vẫn còn khả năng bứt phá nếu các tập sau tiến triển tốt và nội dung hấp dẫn hơn.

Chuyện phim Pump Up The Healthy Love mở đầu rất hài hước. Nhân vật chính là anh chàng Do Hyun Joong (Lee Jun Young), một cựu vận động viên thể hình đẳng cấp thế giới, nhưng anh đã giã từ “hào quang” để về Hàn mở một phòng tập. Trớ trêu là vì quá đam mê thể hình, anh thường bị các cô bạn gái chia tay.

Còn Lee Mi Ran (Jung Eun Ji) lại là một cô gái có lối sống quá thoải mái, dẫn đến không kiểm soát cơ thể, và khiến đời sống cá nhân khổ sở vì điều đó. Cô tìm đến phòng tập thể hình để thay đổi, và Do Hyun Joong trở thành huấn luyện viên “địa ngục” của cô.

Sau vài tập đầu, một số khán giả tỏ ra thích thú với sự hài hước của Pump Up The Healthy Love, đặc biệt là sự lột xác của Lee Jun Young. Một số bình luận viết rằng chỉ thấy cơ bắp cuồn cuộn của Lee Jun Young thôi là đã buồn cười rồi. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận khán giả nhận xét phim nhàm chán, các cảnh gây cười chỉ thấy ngớ ngẩn.

Về phía đài SBS, bộ phim truyền hình Spring of Youth (Mùa Xuân Tuổi Trẻ) cũng vừa lên sóng hai tập đầu tiên trong tuần này. Tập 1 công chiếu vào ngày 6/5 đạt 1,4%, tập 2 phát sóng vào hôm sau rating giảm nhẹ còn 0,7%. Vì chỉ mới bắt đầu nên chưa thể dám chắc Spring of Youth sẽ “kẹt” ở con số rating này hay bứt phá ở các tập sau.

Chuyện phim Spring of Youth kể về chàng trai nhiều năng lượng và lạc quan Sa Gye (Ha Yoo Joon), là giọng hát chính kiêm người chơi guitar của một ban nhạc đình đám Kpop. Một ngày, Sa Gye đột nhiên bị đuổi khỏi nhóm. Anh liền quay lại trường đại học, thành lập một nhóm nhạc. Ở đó, Sa Gye gặp gỡ cô bạn cùng trường Kim Bom (Park Ji Hu). Dường như có một sợi dây bí ẩn nào đó từ quá khứ đã kết nối cả hai lại với nhau, để từ đó cùng nhau họ không chỉ tìm thấy sự thật mà còn có tình yêu và âm nhạc.

Spring of Youth là một bộ phim thú vị khi có một nửa mang màu sắc tươi sáng thanh xuân, một nửa lại u tối mang màu sắc hơi trinh thám. Một số khán giả thấy thích thú bởi sự kết hợp này, gợi nhớ đến siêu phẩm Lovely Runner đình đám năm ngoái. Tuy nhiên, cũng có không ít bình luận thấy Spring of Youth không đủ hấp dẫn, chemistry giữa hai diễn viên chính không mấy bùng nổ.

Một số bình luận của netizen:

“Nhưng tất cả mấy bộ này đều trông chán ngắt.”

“Ngoài Jung Eun Ji ra, tôi không biết những người kia là ai…”

“Những bộ phim này cảm giác chất lượng chỉ như webdrama thôi á.”

“Ngày nay, cuộc sống thực còn drama hơn cả phim truyền hình.”

“Tôi đã xem Pump Up The Healthy Love hôm qua và thấy nó vui mà.”

“Pump Up The Healthy Love hài bá cháy. Mọi người xem thử đi.”

“Diễn xuất của Roh Jeong Eui trong Crushology 101 là thảm họa. Tôi nhớ cô ấy thời 18 Again ghê.”

“Dàn diễn viên Spring of Youth lệch lệch kiểu gì í, đôi chính thì trông chẳng có chemistry gì cả.”

“Mấy phim chỉ cỡ webdrama thế này mà cũng dám chiếu nữa.”

“Tôi đánh giá cao nỗ lực diễn xuất của Lee Jun Young nhưng lần sau hãy chọn một kịch bản tốt hơn.”