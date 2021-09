Phương Oanh (Hương Vị Tình Thân) khoe ảnh sang chảnh nhưng bị soi chân đầy sẹo, lý do là?

HHT - Nữ chính "Hương Vị Tình Thân" - Phương Oanh từng lăn xả hết mình trong chương trình truyền hình thực tế đầu tiên về Công an và bị thương khắp toàn thân, đây có thể là nguyên nhân khiến đôi chân của nữ diễn viên xuất hiện nhiều sẹo.

Khác hoàn toàn với "gu" thời trang gây nhiều tranh cãi của Nam "Giò" trong Hương Vị Tình Thân, nữ diễn viên Phương Oanh ngoài đời thường xuyên diện những bộ cánh đa dạng về phong cách, đẹp mắt và hợp mốt. "Bà xã Shark Long" vừa khiến dân tình chao đảo khi "thả thính" bằng dòng trạng thái lấy cảm hứng từ ca khúc Hương của ca sĩ Văn Mai Hương: "Mùi hương em nồng say… Một chút Martiniiii…" cùng bức ảnh siêu xinh, năng động và phủ đồ hiệu sang chảnh của bản thân.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi thì netizen lại bị thu hút bởi những vết sẹo trên chân Phương Oanh:

- Đầu gối sao thế kia em ơi?

- Sao ảnh nào đầu gối cũng có sẹo nhỉ?

- Ngã ở đâu mà chân bị sẹo thế kia chị Oanh?

- Chị Oanh đóng phim bị thương ở chân ạ?

Nhưng nếu ngược dòng thời gian trở lại quá khứ tìm hiểu một chút thì nhiều khả năng những vết sẹo ở chân Phương Oanh là do bị thương lúc tham gia chương trình truyền hình thực tế Mỹ Nhân Hành Động vào nửa cuối năm 2019. Đây là chương trình thực tế đầu tiên về ngành Công an do Truyền hình CAND (ANTV) phối hợp cùng một công ty truyền thông sản xuất.

Theo format của chương trình, 6 đội chơi (mỗi đội gồm 1 nam chiến sĩ công an và 1 nữ nghệ sĩ) sẽ cùng trải qua quá trình huấn luyện gian khổ trong quân ngũ. Sau đó, các đội chơi sẽ tham gia vượt qua các thử thách thực tế tại các địa hình, địa vật khắc nghiệt và nhiều nguy hiểm trước khi cán đích. Đồng thời, những kỹ năng quan trọng trong cuộc sống hiện đại như thoát hiểm, ứng phó với tai nạn, thiên tai, vượt qua những vụ cháy… cũng được trang bị cho các đội chơi để làm hành trang vượt qua thử thách cam go ở địa hình hiểm trở.

Trong suốt quá trình tham gia chương trình, Phương Oanh đã rất lăn xả, can đảm, không ngại khó khăn. Cuối cùng, đội của Phương Oanh cùng đội của diễn viên Ngọc Thanh Tâm xuất sắc trở thành đồng Quán quân chương trình Mỹ Nhân Hành Động mùa đầu tiên. Sau chương trình, Phương Oanh đã chia sẻ những hình ảnh tay chân bầm tím, xuất hiện cả vết thương hở... khiến khán giả xót xa. Thậm chí, cô còn bị chảy máu mũi trong quá trình chơi. Với những chấn thương nặng như vậy thì việc để lại sẹo là điều dễ xảy ra.

"Bầm dập" vì chương trình hành động nhưng Phương Oanh từng tự hào chia sẻ bài học lớn mà mình nhận được: "Và sau chương trình này, tôi nhận ra được rất nhiều điều bất ngờ của bản thân, nhìn ra được rất nhiều vấn đề, cũng như giới hạn của mình để biết cách chế ngự, khắc phục, bớt đi những nỗi sợ hơn. Điều quan trọng, tôi nhận ra điểm mạnh nhất và điểm yếu nhất trong cốt lõi con người tôi là gì. Phải đứng giữa những thử thách sống chết, giữa lựa chọn được – mất, thì mình mới biết rõ mình là người như thế nào...”.

Hiện tại, bộ phim Hương Vị Tình Thân mà cô nàng gan dạ Phương Oanh tham gia đang được phát sóng trên VTV1 lúc 21h00 từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần.

Tuệ Lâm (Tổng hợp)