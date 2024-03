Playlist nhạc được phát trước giờ diễn tại The Eras Tour của Taylor Swift có gì đặc biệt?

HHT - Trước khi đêm diễn The Eras Tour bắt đầu, sân vận động nơi Taylor Swift biểu diễn sẽ có một danh sách các ca khúc được chính Taylor chuẩn bị để nhằm khuấy động bầu không khí.

Pink Venom - BLACKPINK

Nhiều người hâm mộ đã không khỏi bất ngờ khi ca khúc Pink Venom của nhóm nhạc BLACKPINK được phát trong thời gian chờ. Một số Swifties cho rằng đây là ca khúc của BLACPINK mà Taylor Swift yêu thích đến mức đã đem vào playlist các ca khúc trước giờ diễn ra The Eras Tour.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Taylor Swift bày tỏ sự yêu thích với ca khúc này. Tại lễ trao giải VMAs 2022, Taylor Swift đã nhún nhảy và hát theo ca khúc này khi BLACKPINK đang trình diễn trên sân khấu. Màn tương tác này đã nhanh chóng gây bão trên các nền tảng mạng xã hội.

Applause - Lady Gaga

Ca khúc Applause của Lady Gaga chính là ca khúc cuối cùng trong playlist các bài hát được phát ngay trước khi Taylor Swift bước lên sân khấu. Cộng đồng yêu nhạc cho rằng việc lựa chọn ca khúc này như một tiết mục để mở màn cho phần diễn chính là một lựa chọn hoàn hảo.

Applause là sự kết hợp giữa giai điệu sôi động và giọng ca nội lực của Lady Gaga đã đủ “nóng” để khuấy động bầu không khí tại The Eras Tour. Ngoài ra, lời bài hát của ca khúc Applause: “Tôi sống vì những tiếng vỗ tay” được liên tục lặp đi lặp lại để rồi Taylor Swift sẽ xuất hiện giữa sân khấu ngay sau đó là một sự dàn xếp tài tình.

King - Florence & The Machine

Taylor Swift và Florence Welch là đôi bạn thường xuyên tâm sự thân mật với nhau nhưng ít khi được báo chí nhắc đến. Taylor đã ở bên Florence khi giọng ca Girl With One Eye thất tình, trầm cảm và nghiện rượu nhưng cả hai vẫn ít khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng.

Ban đầu, việc một số ca khúc của Florence & The Machine xuất hiện tại The Eras Tour được cộng đồng yêu nhạc cảm thấy khá bình thường. Mãi cho đến khi tracklist cho album mới The Tortutred Poets Department của Taylor Swift được công bố, nhiều người mới nhận ra hành động trên là để gợi ý cho việc Florence & The Machine sẽ xuất hiện trong album mới của “rắn chúa” với ca khúc Florida!!!

Danh sách các ca khúc được phát trước giờ diễn The Eras Tour không có phiên bản chính thức được phát hành bởi Taylor Swift. Dù vậy, nhiều người hâm mộ đã tạo ra các playlist này và liên tục cập nhật trên nền tảng Spotify.