Quán quân Sing Out Loud 2024 gọi tên Trường THPT Khương Đình (Hà Nội)

Vượt qua hơn 1000 thí sinh toàn quốc ở các Vòng Sơ loại và Vòng Lộ diện, 12 thí sinh xuất sắc nhất đã cùng nhau tỏa sáng trong đêm Chung kết Sing Out Loud mùa thứ 3. Sự kiện diễn ra vào ngày 10/3 tại Nhà hát Quân đội, Hà Nội.

12 thí sinh đại diện cho 12 cá tính âm nhạc độc đáo, được thể hiện các bản nhạc từ Soul, Nhạc kịch, Jazz đậm chất cổ điển đến những giai điệu R&B và Rock năng động, hiện đại. Sự đa dạng này không chỉ thể hiện tài năng mà còn phản ánh sự phong phú trong phong cách âm nhạc của các thí sinh, mang đến một bức tranh âm nhạc đầy màu sắc và sống động.

Những ca khúc được chọn lựa trong đêm thi là những bài hát có độ khó cao như: I Will Survive, Lose Control, A Million Dreams, Primadonna, Popular... và các bản mashup độc đáo như Memory - One Night Only và Power - Little Mix, qua đó phô diễn giọng hát đầy nội lực của các thí sinh. Mỗi phần trình diễn không chỉ là một tiết mục dự thi mà còn là sự hòa quyện ăn ý giữa concept đồ họa ấn tượng, hiệu ứng sân khấu huyền ảo, âm thanh sống động, tạo nên một không gian nghệ thuật đặc sắc.

Phần trình diễn của các thí sinh đã nhận được nhiều lời ngợi khen từ Ban giám khảo. Nhà báo Ngô Bá Lục nhận thấy các thí sinh rất tài năng và đều ngang tài ngang sức. Bên cạnh đó, giảng viên Nguyễn Hoàng Mỹ Ngọc đánh giá hầu hết các thí sinh đều có kỹ thuật thanh nhạc vững vàng, đồng thời có sự đầu tư trong các tiết mục để làm nổi bật phần trình diễn của mình.

Tại đêm chung kết toàn quốc của Sing Out Loud, ca sĩ Hippo Happy - Lâm Bảo Ngọc bất ngờ xuất hiện trong vai trò khách mời. Lâm Bảo Ngọc từng là Á quân của Giọng hát Việt 2019, gần đây cô gây sự ấn tượng với sự tái xuất tại chương trình The Masked Singer mùa 2.

Đến với Sing Out Loud, Lâm Bảo Ngọc đã đưa khán giả trở lại khoảnh khắc cô tạo dấu ấn tại Giọng hát Việt 2019 với ca khúc “If" - một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Cát Tường. Bên cạnh đó gửi tặng khán giả hai bài hát khác gắn với tên tuổi của cô là “Quá khứ còn lại gì" và “Never Enough".

Chia sẻ với các khán giả, Lâm Bảo Ngọc cho biết các thí sinh của Sing Out Loud rất may mắn khi có cơ hội theo đuổi đam mê âm nhạc từ rất sớm. Các bạn được cọ xát, được đứng trên sân khấu với dàn âm thanh hoành tráng và đội ngũ hỗ trợ hùng hậu. Cô cũng không quên động viên và truyền cảm hứng cho các thí sinh trên hành trình theo đuổi đam mê.

“Hãy cháy hết mình, dù đó là sân khấu lớn hay sân khấu nhỏ. Biết đâu, với những bạn đang ở sân khấu này, vào một ngày không xa, chúng ta sẽ trở thành đồng nghiệp của nhau” - Lâm Bảo Ngọc nhắn nhủ.

Kết thúc hành trình đầy cảm xúc và nghệ thuật tại đêm chung kết, Nguyễn Chí Bảo Ly, một học sinh tài năng của trường THPT Khương Đình, đã hoàn toàn chinh phục Ban giám khảo và khán giả để trở thành Quán quân của Sing Out Loud mùa thứ 3. Được Ban giám khảo đánh giá là một trong những “chiến binh" tiềm năng ngay từ đầu mùa giải, tại đêm chung kết, Bảo Ly đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả qua màn trình diễn mang tên “You raise me up".

Giám khảo, huấn luyện viên Trần Anh Đức mô tả giọng hát của Bảo Ly như một làn gió mới, khiến khán giả có cảm giác như được “nâng bước” giữa không gian nghệ thuật, hơn là chỉ ngồi xem một cuộc thi. Sự kết hợp giữa tài năng âm nhạc và phong cách biểu diễn tự tin của Bảo Ly đã tạo nên một tác phẩm sống động, khiến buổi trình diễn trở thành một trải nghiệm khó quên.

Bất ngờ khi giành chiến thắng, Bảo Ly vô cùng xúc động và bày tỏ thành công này là phần thưởng xứng đáng cho tất cả những cố gắng không ngừng của bản thân. Từng là thí sinh phải dừng chân sớm tại Sing Out Loud mùa thứ 2, Bảo Ly đã không từ bỏ, quyết tâm quay trở lại cuộc thi năm nay để chinh phục giới hạn của bản thân mình.