Queen Of Tears: Kim Soo Hyun, Kim Ji Won có thói quen cực ngọt ngào khi trò chuyện

HHT - Chỉ qua một đoạn video phỏng vấn ngắn thôi, khán giả đã phát hiện Kim Soo Hyun và Kim Ji Won có một thói quen cực kỳ giống với những cặp đôi đang hạnh phúc.

Nhân dịpQueen Of Tearsngày càng ăn khách, các diễn viên đã rất chăm chỉ đi show truyền hình để quảng bá phim. Netflix mới cho lên sóng đoạn video phỏng vấn Kim Soo Hyun và Kim Ji Won về chuyện hậu trường phim, kể ra nhiều kỷ niệm trong quá trình quay.

Ngay từ tên phim, nhân vật Baek Hyun Woo đã đại diện cho “nước mắt” nên Kim Soo Hyun tập nào cũng có cảnh khóc. Nam diễn viên tiết lộ rằng nhờ đóng Queen Of Tears mà kỹ năng khóc của anh đã tiến bộ hơn nhiều, vì mỗi lần Hyun Woo khóc lại vì lý do khác nhau, cảm xúc khác nhau nên cách rơi nước mắt cũng không thể giống.

Cả Kim Soo Hyun lẫn Kim Ji Won đều nhận ra rằng nước mắt thì cũng có hạn, mỗi ngày chỉ có thể xả ra một lượng nước mắt nhất định. Nếu ngay từ sớm đã khóc quá nhiều thì sau đó, họ không thể tiếp tục rơi lệ nên cả hai đã học cách phân bổ nước mắt sao cho phù hợp với lượng cảnh quay.

Đáng chú ý là trong suốt cuộc trò chuyện, Kim Soo Hyun liên tục nhìn sang Kim Ji Won đầy dịu dàng, khiến khán giả mong rằng hai người có gì đó với nhau. Bởi trong thời gian quay Crash Landing On You, Hyun Bin cũng dành cho Son Ye Jin cái nhìn ngọt ngào như thế, và sau đó thì cặp đôi đã chính thức hẹn hò.

Sự trùng hợp trong cách trả lời phỏng vấn của hai đôi diễn viên làm cho khán giả thêm thích thú vì Queen Of Tears và Crash Landing On You có quá nhiều sự tương đồng.