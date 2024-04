Queen of Tears tập 15: Hae In vừa nhớ lại thì bị bắt, Hyun Woo gặp tai nạn giao thông

HHT - Nước đi của biên kịch ở cuối tập 15 của "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) khiến người xem "đứng hình", quyết để khán giả phải hồi hộp và "đau tim" tới cùng. Hong Hae In đã nhận được cuốn sổ tay ghi nhớ, nhắc cô về Baek Hyun Woo. Nhưng tại khoảnh khắc hai người sắp vỡ òa trong hạnh phúc chạy về phía nhau thì cả hai lại cùng lúc gặp nạn.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Tới tập 15 của Queen of Tears, Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon) càng ngày càng trở nên đáng ghét. Anh dựa trên chuyện xảy ra trong quá khứ để bịa đặt những câu chuyện thật giả lẫn lộn, biến bản thân thành "bản sao" của Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) để ở bên cạnh Hong Hae In (Kim Ji Won), tách cô khỏi gia đình.

Hae In đã quên nhưng cô vẫn mơ hồ nhớ lại một vài chi tiết. Ngoài mặt, cô tin tưởng Yoon Eun Sung, nhưng tiềm thức vẫn hoài nghi và tìm cách xác thực câu chuyện. Cô lạnh lùng, tỏ ra xa cách dù Eun Sung nói rằng cả hai rất yêu nhau và dự định kết hôn.

Cô trở lại làm việc tại bách hóa Queens, đưa thư ký Na (Bomi) về làm việc lại bên mình. Hae In tìm tới để nói chuyện với Hyun Woo đang bị giam, theo dõi anh sau khi "chồng cũ" được phán trắng án. Cô ghi chép lại những gì mình quan sát, một lần nữa vô thức mà rung động vì anh. Dù không thể trực tiếp kể lại hết, thư ký Na đã bóng gió giúp Hae In nhận ra người cô thực sự yêu.

Cuối tập 14, Baek Hyun Woo đã bị bắt vì là nghi phạm sát hại Pyeong Seong Uk. Dù ở trong nhà lao, anh vẫn bình tĩnh trả lời khi bị thẩm vấn để tự giải oan, nghĩ ra kế sách để bạn bè lẫn cô Beom Ja (Kim Jung Nan) và thám tử giúp anh tìm bằng chứng minh oan. Hung thủ thực sự đã bị bắt, Hyun Woo được tuyên trắng án.

Ngay khi trở về, anh gửi đơn yêu cầu phục chức tại Queens khiến Yoon Eun Sung "tức điên". Anh tìm Hae In để gợi nhắc cho cô. Bất ngờ thay, trước khi làm phẫu thuật, "nữ hoàng" bách hóa đã cho đặt vé tới thủy cung - nơi Hyun Woo cầu hôn cô. Nhờ vậy, Hae In xem lại được đoạn video đám cưới, cũng nhận ra Baek Hyun Woo mới là người cô thực sự muốn được kết hôn, muốn được mặc váy cưới một lần nữa, bước vào lễ đường cùng anh.

Dù Yoon Eun Sung đã cố ý đốt cuốn sổ ghi chép mà Hae In viết, nó vẫn được giữ lại nội dung nguyên vẹn nhờ trời đổ tuyết. Phía bệnh viện đã gửi về nhà cho cô. Đọc từng dòng mình ghi lại, Hae In bật khóc nhớ ra mọi chuyện, cô đi tìm Baek Hyun Woo ngay lập tức.

Nhưng khi hai người chuẩn bị tiến tới gặp nhau, ai đó đã bắt cóc Hae In. Còn Hyun Woo trong lúc băng qua đường tìm Hae In thì bị một chiếc ô tô lao tới đâm trúng. Dựa vào phần kết, người này có vẻ là Yoon Eun Sung. Vì anh đã gắn định vị vào xe của Hae In, điên cuồng theo dõi cô và tức giận tột cùng khi thấy Baek - Hong gặp nhau. Phim kết thúc ở cảnh Eun Sung lao xe tới, muốn biết chắc chắn có phải anh đã đâm Hyun Woo hay không, khán giả sẽ phải chờ tới tập 16.

Về phía Hae In, người bắt cóc cô khả năng cao là Moh Seul Hee (Kim Mi Sook). Bởi chính bà ta tuyên bố sẽ trừ khử cô để Eun Sung tỉnh táo, và cũng là người lên kế hoạch sát hại cô ở Đức.

Kết tập 15 của Queen of Tears làm khán giả bàng hoàng tới "đứng hình". Chỉ còn tập 16 là kết thúc, biên kịch lẫn đạo diễn quyết không để người xem được an lòng một chút, "bi kịch hóa" tới tận cùng cho mối tình của Baek - Hong. Nếu tập cuối không có một kết thúc viên mãn cho Hae In và Hyun Woo sau bao gian nan, nhiều khán giả tuyên bố sẽ "không để yên" cho biên kịch và đạo diễn.