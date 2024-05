Người trong nghề tiết lộ dấu hiệu hẹn hò của sao Hàn: Giống hệt Kim Soo Hyun, Kim Ji Won

HHT - Chỉ từ một chuyện kể vu vơ của diễn viên Ahn Eun Jin thôi mà netizen càng có lý do để tin rằng Kim Soo Hyun và Kim Ji Won đang có mối quan hệ đặc biệt.

Sau khi Queen Of Tears kết thúc, netizen vẫn không ngừng tìm kiếm các dấu hiệu đáng ngờ giữa Kim Ji Won và Kim Soo Hyun để cho thấy hai người đang bí mật hẹn hò. Không chỉ có khán giả muốn ghép đôi, mà người trong nghề dường như cũng muốn “tác thành” cho Kim Ji Won - Kim Soo Hyun đến với nhau.

Như trong lễ trao giải Beaksang, ban tổ chức đã khiến Kim Soo Hyun nhiều phen bối rối khi chiếu lên màn hình lớn hình ảnh Kim Ji Won và các bạn diễn của cô, rồi ảnh trong phim Nhật Ký Tự Do Của Tôi. Ống kính khi đó đã hướng cả vào Kim Soo Hyun như muốn dò phản ứng của nam diễn viên khi nhìn thấy “bạn gái tin đồn và bạn trai màn ảnh của cô ấy”.

Chưa hết, tâm sự của Ahn Eun Jin trong chương trình You Quiz on the Block mới lên sóng càng gây chú ý. Ahn Eun Jin kể rằng cô đã đúc kết được các dấu hiệu để xác định một cặp đôi có nảy sinh tình cảm trong thời gian quay phim hay không.

Đó là trong buổi tiệc mừng công, hai người sẽ không ngồi cạnh khi tiệc bắt đầu. Nhưng sau đó, khi mọi người thoải mái hơn, bắt đầu đi sang các bàn khác chuyện trò giao lưu thì hai người này sẽ chuyển sang ngồi cạnh để chăm sóc nhau cho dễ.

Và kinh nghiệm của Ahn Eun Jin lại rất trùng hợp với những gì xảy ra ở tiệc mừng công phim Queen of Tears. Đầu tiên, Kim Ji Won và Kim Soo Hyun mỗi người ngồi một bàn. Đến giữa buổi tiệc, Kim Soo Hyun chuyển sang ghế cạnh Kim Ji Won mà trước đó đã có người khác ngồi. Theo những gì netizen soi được từ video mà mọi người ghi lại thì Kim Soo Hyun chăm sóc Kim Ji Won rất chu đáo, luôn để mắt đến bạn diễn.

Từ đó mà khán giả càng muốn tin rằng hai diễn viên chính của Queen Of Tears đang "phim giả tình thật".