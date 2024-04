Queen of Tears tập 8: Gia tộc Hong mất tất cả, Hae In về nương nhờ nhà Hyun Woo

HHT - "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) tập 8 diễn tiến nhanh và bất ngờ tới mức khiến người xem "sốc tận óc". Tình tiết gia đình Hong Hae In để mất tập đoàn Queens vào tay mẹ con Yoon Eun Sung, tỷ lệ người xem cũng nổ tung. Real time rating (thời gian thực) lên tới 30.4%.

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Queen of Tears tập 8 mở đầu bằng một đoạn hồi ức khi Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) cầu hôn Hong Hae In (Kim Ji Won) trong thủy cung. Nhưng ngay sau đó trở về thực tại là Hyun Woo đang khóc dưới màn mưa đối diện với Hae In mất đi trí nhớ tạm thời về nguyên khoảng thời gian họ ở Đức vài ngày trước. Không chọn giấu nhẹm đi, anh nói hết sự thật cho Hae In biết. Và quyết liệt hơn lần trước, Hong Hae In quyết định lập tức hoàn tất thủ tục ly hôn.

Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon) đã phát hiện ra Hae In bị ung thư. Anh thực sự có tình cảm với cô, cảm mến Hae In từ nhỏ khi anh cứu cô khỏi chú chó tấn công. Biết Hyun Woo và Hae In đã ly hôn, anh càng không e dè mà muốn chiếm lấy trái tim cô.

Baek Hyun Woo đã phát hiện ra bất thường từ phía công ty đầu tư của Eun Sung, anh cảnh báo chủ tịch Hong (Kim Kap Soo), nhưng ông mù quáng tin vào lời người tình. Ông ủy quyền quyết định y tế cho Moh Seul Hee (Kim Mi Sook). Vì quá tin tưởng bà mà khi nghe điện thoại Hyun Woo thông báo bà và Eun Sung là mẹ con ruột, lại âm thầm nắm rất nhiều cổ phần của Queens, Hong Man Dae bàng hoàng. Nhưng ông cũng không kịp đối phó vì bà ta đã đầu độc ông.

Moh Seul Hee lật bài ngửa trong lúc Hong Man Dae hấp hối. Từ tình nhân không danh phận, bà trở thành gia chủ, người giám hộ hợp pháp khi chủ tịch Hong hôn mê. Nhờ thế, Yoon Eun Sung có được hậu thuẫn từ mẹ ruột, cùng số cổ phần lẫn cổ đông đã mua chuộc chiếm lấy quyền kiểm soát tập đoàn Queens.

Đều là gia đình tài phiệt, chủ tịch Hong lại là người gầy dựng nên cả tập đoàn Queens, nhưng từ cháu trai tới ông nội lần lượt bị mẹ con Yoon Eun Sung, Moh Seul Hee thao túng. Khán giả vừa tức vừa sốc khi nghĩ rằng quá trình Yoon Eun Sung đoạt quyền Queens sẽ còn phải kéo dài vài tập nữa thì ngay tập 8 này anh đã đạt được mục đích. Người xem ấm ức thay Baek Hyun Woo vì sự ngu muội của chủ tịch Hong.

Nhưng diễn biến này cũng hợp lý, bởi Moh Seul Hee đã dành gần 30 năm, như cả nửa đời bà để lấy lòng tin, thao túng và biến Hong Man Dae trở thành con cờ dễ dàng "chiếu tướng".

Bà dựng nên vụ lợn rừng tấn công ở buổi đi săn để lờ mờ tạo niềm tin của chủ tịch Hong vào lời bà đồng. Để rồi trước khi Yoon Eun Sung đưa hợp đồng quyết định đầu tư toàn bộ vào dự án khu nghỉ dưỡng, bà một lần nữa dùng lời của bà đồng để bóng gió thúc đẩy ông nên ký kết. Đây chính là đòn bẩy khiến Hong Man Dae đưa ra quyết định sai lầm, giúp mẹ con Yoon Eun Sung đạt được mục đích.

Liên tục tung ra những cú twist bất ngờ, Queen of Tears tập 8 bùng nổ tỷ suất lượt xem. Real time rating phim lần đầu vượt mức 30%, thời điểm cao nhất ghi nhận khoảng 30,4%.

Trong một đêm, lại đúng ngày sinh nhật của ông nội, nhà họ Hong bị hất cẳng khỏi Queens. Kết thúc tập 8 là cảnh gia đình Hong Hae In tới làng Yong Do, nương nhờ nhà của Baek Hyun Woo. Sự ngại ngùng, sượng trân trong gương mặt hai bên hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều tình huống dở khóc dở cười ở tập mới.