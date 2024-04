Queen Of Tears: Theo dấu những địa điểm hẹn hò ngọt ngào của Hae In - Hyun Woo

HHT - Trong hai lần sang Đức, vợ chồng Hae In và Hyun Woo đã đi qua rất nhiều nơi chốn vừa đẹp đẽ vừa lãng mạn khiến khán giả muốn làm một chuyến du lịch châu Âu để theo dấu hai vợ chồng.

Có thể nói Đức chính là nơi chốn ghi dấu những khoảnh khắc ngọt ngào nhất cũng như bi thương nhất của vợ chồng Hae In và Hyun Woo. Lần đầu họ tới đây khi đi trăng mật, lần sau là Hae In tới chữa bệnh u não của mình. Hyun Woo nhanh chóng đi theo động viên vợ và vì thế, hai người đã có những ngày hẹn hò ngọt ngào cho tới khi Hae In phát hiện chuyện Hyun Woo âm thầm làm đơn ly hôn.

Trong hai lần đến Đức, vợ chồng Hae In, Hyun Woo cùng nhau khám phá nhiều nơi nhưng ghi dấu ấn nhất chính là Cung điện mùa Hè Sanssouci. Đây chính là cung điện nổi tiếng nhất ở Đức, thường được ví với cung điện Verssailles của Pháp vì đều là nơi nghỉ dưỡng của những vị vua châu Âu.

Khi Hyun Woo đi tìm vợ trên đất Đức rộng lớn, anh đã tìm đến nơi này và nhìn thấy Hae In đang cô đơn lẻ loi giữa không gian rộng lớn. Hai vợ chồng đã tâm sự hết nỗi lòng, nhận ra tình cảm dành cho đối phương còn rất nhiều sau thời gian dài lạnh nhạt xa cách.

Trong tuần trăng mật, Hae In cùng Hyun Woo đã tạo ổ khóa tình yêu trên cây cầu Hohenzollern và ba năm sau quay lại, cả hai sung sướng khi vẫn tìm được ổ khóa ấy.

Cây cầu này bắt đầu xuất hiện ổ khóa tình yêu từ năm 2008, khi các đôi tình nhân gắn ổ khóa có ghi tên hai người vào thành cầu rồi vứt chìa xuống lòng sông. Đến bây giờ thì dọc cây cầu có hàng nghìn ổ khóa và nhiều khán giả xem Queen Of Tears đã tới đây tìm dấu tích tình yêu mang tên Hyun Woo, Hae In.

Cánh đồng hoa oải hương mà Hyun Woo và Hae In dạo chơi trong tuần trăng mật chính là một vườn dược liệu nổi tiếng có tên Duftgarden. Nơi đây trồng rất nhiều loại thảo mộc để chiết xuất tinh dầu.

Dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong tập 1, đài phun nước Fonte de Neptuno cũng gây chú ý vì khoảnh khắc ngọt ngào của Hyun Woo, Hae In dưới ánh nắng lấp lánh. Bức tượng ở sau lưng hai người chính là thần biển Neptune trong thần thoại La Mã.