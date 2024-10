The Judge From Hell: Han Da On không phải người thường, hết gây ức chế?

HHT - Vai trò của Han Da On trong nửa chặng đầu "The Judge From Hell" (Thẩm Phán Đến Từ Địa Ngục) khá nhạt nhòa, thậm chí là làm một số khán giả bực mình vì luôn ngáng đường nữ chính. Nhưng sau bước ngoặt cuối tập 8, chàng thanh tra cũng sẽ có những thay đổi ấn tượng hơn.

Han Da On (Kim Jae Young) là thanh tra tốt bụng, luôn muốn kẻ có tội phải chịu thua trước pháp luật. Vì thế, cách Kang Bit Na/ Justitia (Park Shin Hye) luôn đưa ra mức án nhẹ để có cơ hội xử tử những kẻ sát nhân ở "phiên tòa địa ngục" là điều anh không thể chấp nhận. Việc anh liên tục ngăn cản thẩm phán ác quỷ khiến một vài khán giả phát cáu.

Vai trò của Da On trong suốt chặng đầu khá mờ nhạt. Tuy nhiên, những chi tiết đó vừa đủ đẩy cảm xúc người xem lên cao trào khi theo dõi tập 8. Han Da On đau đớn khi chứng kiến thi thể đầy máu của người chị nuôi kiêm đội trưởng của anh bị tên sát nhân J hành hung. 25 năm trước, chính hắn đã giết hại cả gia đình anh. Nỗi đau, sự uất hận đã khiến Han Da On không thể bình tĩnh. Anh chọn ủng hộ Kang Bit Na để tìm ra J nhanh nhất và tự tay kết liễu hắn.

Sự bộc phát cảm xúc hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều điểm sáng hơn cho Han Da On ở những tập sau của The Judge From Hell. Khán giả cũng có thể trông chờ vào vài pha "lăn xả" của Da On trong quá trình bắt hung thủ.

Ngoài ra, thân phận của Han Da On có thể rất đặc biệt. Ở tập 5 có nhắc về cuộc làm phản của quỷ Satan ở địa ngục nhiều năm trước. Hắn bỏ trốn cùng với viên đá kylum. Nhưng trong lúc trốn chạy, Satan đã làm rơi viên đá. Cả hắn và kylum đều biến mất.

Kylum đi vào cơ thể giống như một trái tim. Nó sẽ giúp ác quỷ ở nhân gian vẫn có cuộc sống vĩnh hằng trong cơ thể con người. Kylum có thể đã rơi vào người của Da On. Vì những gì The Judge From Hell hé lộ cho thấy J vẫn ở trong nhà sau khi giết người và có ý định sát hại luôn Han Da On. Tuy nhiên, ở cuối tập 8, đội trưởng Kim đã tìm thấy anh đang bị nhốt ở trong phòng - hoảng sợ nhưng không bị thương.

Từ đó có 2 khả năng: Một là J đột nhiên không muốn diệt khẩu Da On; hai là hắn đã cố giết cậu bé nhưng không thành. Da On năm đó quá nhỏ để có thể thoát khỏi tên sát nhân một cách lành lặn. Vì vậy, nhiều khả năng viên đá kylum ẩn trong cơ thể (trái tim) cậu đã giúp Han Da On hồi sinh, lành lặn dù bị J xuống tay. Chính vì hắn không thể giết cậu, nên mới nhốt cậu vào trong phòng.

Nếu thân phận của Han Da On đặc biệt như vậy, những ác quỷ của địa ngục sẽ tìm cách để lấy lại báu vật. Nhưng làm thế nào để lấy kylum ra khỏi cơ thể con người và điều này có khiến Da On mất mạng hay không?

Dù không nhắc nhiều nhưng có thể nửa chặng sau của The Judge From Hell sẽ "thả hint" về nơi Satan đang ẩn náu. Một con quỷ đứng thứ 2 ở địa ngục, từng làm phản khó có thể yên lặng nhiều năm như vậy mà không ủ mưu gì. Theo đó, câu hỏi đặt ra là: Satan sẽ ảnh hưởng thế nào tới mối quan hệ của Kang Bit Na/ Justitia và Han Da On hay hòa bình của nhân giới và địa ngục?

Tất cả những điều trên chỉ là suy đoán dựa theo tình tiết từ tập 1 tới tập 8. Diễn biến tiếp theo của phim sẽ chứng minh các phỏng đoán trên đúng được bao nhiêu phần trăm. The Judge From Hell gồm 14 tập, lên sóng vào thứ Sáu, thứ Bảy hằng tuần.