Resident Playbook tập 3, 4: Yi Young tiến tới, cameo "Cá hố" kéo mốc rating mới

HHT - "Resident Playbook" (Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú) đang có bước đi chậm mà chắc khi diễn biến ngày một thú vị hơn kéo theo rating tăng nhẹ qua từng tập. Tập 4 có khả năng sẽ lại giúp phim "phá kỷ lục" chính mình với sự xuất hiện của "Cá hố" Kim Jun Wan (Hospital Playlist).

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Tập 3, bộ tứ OBGY lại vướng vào những khó khăn mới, nhưng lần này, chính họ tự quan sát và giải quyết. Jae Il (Kang You Seok) được bệnh nhân gửi thiệp cảm ơn vì sự tận tình, niềm nở, chân thành. Nhờ đó mà cả nhóm được khao đồ ăn.

Những lời khuyên tưởng "vô tri", vớ vẩn của Jae Il lại bất ngờ giúp Nam Kyung (Shin Si Ah) và Sa Bi (Han Ye Ji) tạm thời gỡ rối chuyện với bệnh nhân.

Nhưng rồi Nam Kyung nhận ra, với cô, "ăn đủ, vận động nhiều" là lời xoa dịu bệnh nhân khi bà liên tục hỏi về cách ra viện sớm, nhưng với bà, bà sẽ coi đó là yêu cầu nghiêm túc từ bác sĩ. Và rằng, dù nhõng nhẽo muốn ra viện để đi đám cưới, nhưng bà biết chắc sẽ khó nên đã sớm báo hủy buổi lễ. Nam Kyung còn được bà vỗ về vì đã thành thật, nhận "cú sốc nhẹ" khi biết hóa ra, bà sốt ruột như vậy vì bà là cô dâu.

Sa Bi đã bối rối khi tiếp nhận Gyeong Ju - sinh viên năm nhất mang thai nhưng giấu bố và bạn trai. Sa Bi đã sợ Gyeong Ju sẽ bị bỏ rơi khi nhìn thái độ của 2 người đàn ông. Jae Il khuyên rằng, chỉ cần họ nghe tiếng khóc của đứa trẻ thì mọi mâu thuẫn sẽ hóa không. Sa Bi đã tưởng sinh linh nhỏ ra đời sẽ khiến bố của Gyeong Ju rất vui, nhưng cô "đứng hình" lúc ông thổ lộ ông sợ rằng em bé sẽ mang khổ sở cho đời con mình.

Ông bố trẻ cũng không "quất ngựa truy phong" mà mất liên lạc do điện thoại hết pin. Anh trở lại bệnh viện với một bên má đỏ táng vì bị mẹ tát khi kể mọi chuyện với mẹ. Tối đó, Sa Bi tới tìm Gyeong Ju, kê đệm ngồi, đeo tất cho cô. Những món đồ ấy là Sa Bi nhặt lại từ túi quà mà bố cô vứt vào thùng rác lúc thấy "cậu nhóc kia" đến chăm con gái. "Bộ não AI" Sa Bi đã biết cách đồng cảm với bệnh nhân và người nhà hơn một chút.

Oh Yi Young (Go Youn Jung) không biết cách an ủi người khác. Nhưng chính cô không nhận ra rằng, sự thành thật của cô lại chính là niềm an ủi. Cô tưởng rằng người mẹ dễ khóc mới cần vỗ về, thì khi bước vào phòng phẫu thuật, sự run rẩy của Seon Mi mới khiến cô nhận thấy - hóa ra cô gái này đã giấu đi nỗi sợ để tỏ ra mạnh mẽ, lạc quan, động viên bố mẹ.

Chấp nhận bị giáo sư Jo mắng lần nữa, cô xin hoãn giờ gây mê để Seon Mi khóc cho thỏa. Chỉ chờ có kết quả kiểm tra di căn, cô lập tức chạy vội đi báo cho bố mẹ Seon Mi. Tin vui ấy là cách hữu hiệu nhất Yi Young có thể làm để an ủi người mẹ đang tự đổ lỗi cho mình.

Đoạn kết tập 3 đã đưa rating thời gian thực của Resident Playbook tập 3 "chạm nóc" với 9.78%. Oh Yi Young trong lúc chụp ảnh tập thể đã bất ngờ nắm tay của Koo Do Won. Từ đầu tập phim này, không khó để nhận ra cô rung động với đàn anh. Nhưng nước đi thần tốc này của Yi Young khiến khán giả cũng bất ngờ, phấn khích.

Đoạn kết này đã kích thích sự tò mò của khán giả với tập 4. Hành động của Yi Young sẽ thay lời tỏ tình hay cô sẽ có lý giải nào khác. Mối quan hệ giữa hai người đổi khác thế nào? Rating tập 3 đạt 4,5% trung bình toàn quốc (tăng 0,5% so với tập trước). Tập 4 khả năng cao sẽ lại có rating đi lên vì đoàn phim vừa tung ảnh của Kim Jun Wan (Jung Kyung Ho) - mảnh ghép của F5 Hospital Playlist sẽ xuất hiện.

Resident Playbook gồm 12 tập, lên sóng vào tối thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần. Khán giả Việt có thể theo dõi qua Netflix.