"Vũ trụ Hospital Playlist" ở Resident Playbook: F5 đến lần lượt, không cùng nhau?

HHT - Chu Min Ha đã xuất hiện ở tập 2 và xác nhận cô vừa kết hôn với "gấu ù lì" Yang Seok Hyeong. Cả 5 giáo sư của "Hospital Playlist" đã xác nhận sẽ góp mặt trong phần ngoại truyện. Ngoài Min Ha và Seok Hyung, Jun Wan cùng "bé bồ câu" hay Song Hwa - Ik Jun được ngóng đợi sẽ báo tin vui.

Dù rất nhiều gương mặt của series Hospital Playlist được xác nhận sẽ góp mặt ở Resident Playbook, nhưng không phải họ sẽ đổ bộ cùng lúc. Hai tập đầu, khán giả gặp lại Myeong Eun Won và Chu Min Ha (Ahn Eun Jin).

Ở Hospital Playlist, "Chuchu" còn là tân binh của khoa phụ sản, cũng vất vả chạy khắp nơi vì bệnh nhân. Đến phần ngoại truyện, tóc của bác sĩ Chu Min Ha đã dài, xinh đẹp, trưởng thành hơn. Cô tinh tế nhìn ra ý định bỏ trốn của Oh Yi Young (Go Youn Jung) nhờ chiếc ba lô to đùng ở xe cấp cứu. Min Ha không chỉ chủ động tâm sự, mà còn nghĩ cách yêu cầu Yi Young chuyển tài liệu (thực tế là giấy trắng) về chi nhánh Jongro, vừa ngăn đàn em bỏ trốn vừa xoa dịu tổn thương của cô.

Cuộc gọi điện thoại và cách gọi "mình à" của Min Ha đã xác nhận cô và Seok Hyung (Kim Dae Myung) đã kết hôn. Theo đó, có thể thấy dòng thời gian của Resident Playbook là tiến lên rất nhiều so với Hospital Playlist. Fan của series này đang "xin vía" được thấy trái ngọt của những cặp đôi khác khi họ xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt ở phần ngoại truyện. Một phần vì do chờ Hospital Playlist 3 quá lâu.

Moon Tae Yoo và Ha Yun Kyung (vai Seok Min và Sun Bin) được truyền thông đưa tin sẽ là cameo của Resident Playbook. Trong Hospital Playlist, "Long thần" đã nói anh phải kiếm tiền để cưới vợ và lập tức được "tiểu thư ngậm thìa vàng" Sun Bin đáp rằng chỉ cần anh là chú rể, tiền đã có cô lo. Khán giả đều tò mò cặp đôi này có giống như Min Ha, sẽ "bật trạng thái - đã kết hôn" ở Resident Playbook.

Không rõ tập nào, nhưng chắc chắn trong tuần này, khán giả sẽ được gặp một mảnh ghép của "F5 trung niên Yulje", đó là Kim Jun Wan (Jung Kyung Ho). Đoàn phim cũng đã "thả thính" về sự hiện diện của anh bằng poster "F4 mầm non" đứng bắt chéo 2 tay trước ngực ở phòng phẫu thuật. Đây là động tác wakanda mà "giáo sư cá hố" Jun Wan từng yêu cầu 2 thực tập sinh thực hiện ở Hospital Playlist.

Hong Do và Yun Bok chỉ là thực tập sinh, chủ yếu là quan sát học hỏi mà còn bị Jun Wan hỏi khó mấy lần "cứng họng". Jun Wan nổi tiếng là không cả nể và rất dễ cáu. Liệu anh có dịu dàng với "4 con báo" hay sẽ "hét vào mặt" cả bốn khi họ làm sai, giống như cách anh hay làm với bác sĩ Do Jae Hak? Dựa vào biểu cảm của bộ tứ trong poster, trông như họ sẽ "ăn hành".

Theo Shin PD, mỗi nhân vật của Hospital Playlist sẽ xuất hiện ở mỗi tập, có những cảnh chỉ mang tính giải trí hoặc sẽ là đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển của phim. Việc chỉ có Jun Wan được xác nhận sẽ xuất hiện ở tuần chiếu này của Resident Playbook cũng khiến một số fan đoán rằng 99z - "F5 trung niên" sẽ không có khung hình chung ở phần ngoại truyện. Dù vậy, người hâm mộ vẫn manifest để được thấy tương tác của 5 người, kể cả chỉ là thoáng qua.

Resident Playbook gồm 12 tập, lên sóng vào tối thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần. Khán giả Việt có thể theo dõi trên Netflix.