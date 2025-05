Resident Playbook tập 9, 10: Yi Young, Sa Bi phát bực vì "tiền bối", Jae Il gặp fan

HHT - Những tập trước, Oh Yi Young và Pyo Nam Kyung gặp "kiếp nạn" thực tập sinh. Đến tập 9 và 10 của "Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú" (Resident Playbook) sẽ đến lượt Kim Sa Bi và Um Jae Il.

Không khó để nhận ra bộ tứ "mầm non" của chi nhánh Yulje - Jongro đã thân thiết hơn rất nhiều. Tập 9 và 10 sẽ lại "ê hề" khoảnh khắc đùa giỡn nhau của F4. Nhá hàng tập mới có một cảnh nhỏ Nam Kyung (Shin Si Ah) bị 3 người bạn bỏ lại chờ thang máy với "phù thủy" aka giáo sư Seo.

Đài truyền hình muốn đến ghi lại các hoạt động thường nhật ở bệnh viện. Được dặn dò "cứ tự nhiên, đừng gượng ép" nhưng các y bác sĩ cũng không thể hoàn toàn thoải mái trước ống kính. Ai nấy đều biết công việc của họ chất núi mỗi ngày và đội nội trú năm nhất thỉnh thoảng vẫn gây náo loạn một phen khi gặp những vấn đề mới.

"Cảnh báo đỏ" cho tập 9 là "con cáo" Myeong Eun Won (Kim Hye In) lại xuất hiện. Chỉ cần xem teaser cũng thấy "mùi thảo mai" phát ra từ dáng vẻ của Eun Won. Dự đoán, cô ta sẽ lại tỏ ra tài giỏi, khiêm tốn, ân cần, chuyên nghiệp trước ống kính. Nhưng tắt camera thì câu chuyện sẽ khác. Chuyện Eun Won "hai mặt" không hiếm người biết.

Yi Young (Go Youn Jung) sẽ lại gặp "kiếp nạn" từ Eun Won. Trong trailer, khi ngồi nghỉ ăn cùng các bạn, Oh Yi Young điên đầu khi liên tục bị ép làm lại trong khi Eun Won là "tiền bối" còn chưa thèm kiểm tra, luôn tỏ ra trịch thượng, bề trên với cô. Kim Sa Bi (Han Ye Ji) cũng đồng cảm xúc bực bội. Nhưng người gieo áp lực có vẻ không phải Eun Won mà là "đàn chị" Cha Da Hye hoặc thực tập sinh mới.

Thực tập sinh mới được luân chuyển đến là "tay mơ" nên không tránh khỏi lơ ngơ, sai sót. Điều này làm Kim Sa Bi bực dọc. Um Jae Il (Kang You Seok) đã đứng ra để hòa giải. Anh đóng vai trò giống như Nam Kyung ở tập trước, cố gắng dịu dàng, ôn hòa để dụ thực tập sinh này về với khoa phụ sản. Bởi khi họ lên năm 2 nội trú mà không có bác sĩ nội trú năm nhất nào thì sẽ siêu vất vả.

Ở tuyến tình cảm của Oh Yi Young và Koo Do Won (Jung Joon Won), cơ hội đã đến với "trưởng nội trú". Tập trước, anh để lỡ cơ hội mở lời. Tập 9, Young - Won có không gian riêng vì anh chị tạm vắng vài ngày. Căn hộ chỉ có hai người có thể là thời cơ để bác sĩ Do Won hồi đáp tình cảm của Yi Young.

Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú gồm 12 tập, lên sóng vào tối thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần.