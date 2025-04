Resident Playbook tập 3, 4: Jae Il bất ngờ được việc, Do Won "mập mờ" với Yi Young?

HHT - Tập 3 và 4 là tháng làm việc thứ 2 của "F4 Resident Playbook". Các tiền bối có kinh nghiệm có thể kiểm soát cảm xúc trong tình huống xấu nhất, thì đội tân binh cái gì cũng mới lạ dễ để lộ dấu hiệu hoảng loạn trước mặt bệnh nhân.

Tháng thứ 2 làm việc không mấy khá hơn với Oh Yi Young (Go Youn Jung), Pyo Nam Kyung (Shin Si Ah), Um Jae Il (Kang You Seok) và Kim Sa Bi (Han Ye Ji). Chỉ có người trong khoa biết họ còn non nớt, nhưng với bệnh nhân, họ là bác sĩ và dĩ nhiên phải biết rõ về các chứng bệnh.

Yi Young bị giáo sư mắng xối xả vì có vẻ cô mắc lỗi trong phòng phẫu thuật. Cô còn bị "truy lùng" tới tận phòng nghỉ, trốn sau cánh cửa và 3 người bạn đã che giấu giúp cô. Nam Kyung bối rối khi nói chuyện với một bệnh nhân cao tuổi. Bà trách cứ: "Sao bác sĩ còn biết ít hơn cả bệnh nhân chứ".

Ở 2 tập trước, Um Jae Il chỉ toàn gây rối vì những phán đoán quá lố về triệu chứng của bệnh nhân. Nhưng theo teaser tập 3, có vẻ tình hình đã thay đổi hoàn toàn. Jae Il bất ngờ tỏa sáng khi giúp Nam Kyung vỗ về bệnh nhân cao tuổi. Bà trông rất vui khi nói chuyện với anh. Jae Il dường như còn được "tiền bối" chuyển cho phần thưởng hoặc món quà gì đó khiến anh cười tít mắt.

Kỹ năng chuyên ngành có thể yếu nhưng kỹ năng xã hội của Jae Il lại rất tốt. Đó là những điều sách vở không có và trông như Jae Il sẽ trở thành "át chủ bài" nghĩ cách giúp các bạn giải quyết một rắc rối nào đó. Video nhá hàng có cảnh cậu ghé tai bàn bạc với Yi Young và được Sa Bi đưa cốc cà phê như "quà hối lộ" để được "chỉ giáo".

Xuất hiện dấu hiệu cho thấy love-line sẽ được đẩy mạnh ở tập 3 và 4 với chi tiết mọi người bàn tán về thái độ của Koo Do Won (Jung Joon Won) vì anh hay nhìn và mỉm cười với ai đó. Liệu câu thoại này có đang nhắm vào ám chỉ Do Won và Yi Young?

Hai tập đầu của Resident Playbook đang nhận được nhiều phản hồi tích cực vì nội dung hài hước, chữa lành. Phim là phần ngoại truyện của Hospital Playlist, gồm 12 tập, lên sóng vào thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần.