Resident Playbook: Yi Young (Go Youn Jung) cưng xỉu với biểu cảm "mợt mỏi" đi làm

HHT - Nếu không nợ ngập đầu, nhà phá sản thì không đời nào Oh Yi Young (Go Youn Jung) trở thành bác sĩ nội trú năm nhất của Trung tâm y tế Yulje - Jongro. Tự cô cảm thấy mình không hợp với môi trường làm việc. Hai tập đầu là một "rổ meme" của Yi Young trong trạng thái "nghề chọn người chứ ai chọn đi làm".

Ngoại trừ những lúc chăm chú hay hết hồn vì lo cho bệnh nhân thì biểu cảm mọi lúc của Oh Yi Young sẽ là ngồi đờ đẫn. Sau 2 tập của Resident Playbook (Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú), sơ hở là khán giả lại thấy Yi Young ngồi bất động, mặt thả lỏng, không biểu cảm, mắt vô hồn không chớp.

Nét mặt này của Yi Young viral vì viết rõ trạng thái chân thật nhất của cô - "tôi muốn về nhà", "tôi không muốn đi làm". Chế độ "chỉ chờ tan ca", "muốn nghỉ việc" của Yi Young được lòng nhiều dân mạng vì "đánh trúng tim đen" của họ - những người chỉ tới cơ quan vì phải kiếm tiền chứ không thật sự khát khao với công việc.

Dù thường xuyên xuất hiện với biểu cảm "chán làm" nhưng Oh Yi Young không làm khán giả khó chịu. Cô sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao rồi mới nghĩ tới chuyện chạy trốn. Dù uất ức, nản chí tới mức muốn bỏ việc đi về, nhưng khi nghe thấy có "mã xanh" (khẩn cấp), Yi Young lập tức quay lại để cấp cứu cho bệnh nhân.

Resident Playbook mới lên sóng 2/10 tập, còn đầy những chiếc meme của Oh Yi Young đang chờ ở những tập tới. Khi đã quen và dần yêu công việc ở đội Sản phụ khoa, thân thiết hơn với 3 người bạn đồng khóa, Oh Yi Young sẽ có những biểu cảm đa dạng, tươi sáng hơn. Cô "tiểu thư thất thế" họ Oh dường như cũng có lúc ngọt ngào, nghịch ngợm, tinh quái.