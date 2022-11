Rihanna phát hành ca khúc thứ hai cho "Black Panther 2", nhưng fan lại phát hiện điều bất thường

HHT - Như vậy, sau hơn 7 năm vắng bóng khỏi thị trường âm nhạc, Rihanna đã quyết định phát hành thêm một ca khúc mới bên cạnh đĩa đơn "Lift Me Up" vừa ra mắt cách đây 2 tuần.

Nữ ca sĩ Rihanna đã chính thức phát hành ca khúc Born Again nằm trong phần nhạc phim của "bom tấn" Black Panther: Wakanda Forever thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Dù bản hit Lift Me Up vẫn đang công phá các bảng xếp hạng âm nhạc và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng bà chủ của thương hiệu mỹ phẩm Fenty Beauty vẫn tiếp tục “thả xích" cho sản phẩm mới của mình.

So với Lift Me Up, Born Again có phần sôi động và mang nhiều năng lượng hơn nhờ phần nhịp bắt tai ở cuối bài hát. Tuy đây vẫn là một ca khúc ballad nhẹ nhàng nhưng nhờ khả năng xử lý chuyên nghiệp của hàng thập kỷ làm nghề, Rihanna vẫn khiến cho ca khúc có phần bùng nổ nhờ giọng hát đầy truyền cảm và nội lực.

Thế nhưng, nhiều khán giả lại nhận xét Born Again chưa thật sự mang đậm chất sử thi và hào hùng như đĩa đơn trước đó. Phần đông cho rằng lời bài hát của Born Again giống như lời thoại trong phim khiến họ không thể cảm nhận dấu ấn riêng của giọng ca Umbrella trong lần trở lại này.

Đáng chú ý, theo danh sách ca khúc của album nhạc phim Black Panther: Wakanda Forever - Music from and Inspired by vừa được hé lộ với sự góp mặt của Rihanna, Future, Stormzy, Burna Boy, Tems, Fireboy DML..., ca khúc Born Again lại không hề xuất hiện dù đã được phía nữ ca sĩ phát hành. Điều này khiến các fan bất ngờ và hoang mang dù giai điệu của bài hát vẫn xuất hiện trong phần hậu đề của bộ phim đang được công chiếu.

Vừa qua, ca khúc đánh dấu cho sự trở lại của Rihanna - Lift Me Up - cũng đã ra mắt tuần đầu trên BXH Billboard Hot 100 tại vị trí số 2 với hơn 48,1 triệu lượt phát radio, 26,2 triệu lượt stream và 23.000 lượt tải về. Nhiều khán giả cũng dự đoán đây sẽ là bài hát được đề cử ở hạng mục Nhạc phim hay nhất tại lễ trao giải Oscars lần thứ 95 sắp tới.