Rima Thanh Vy: Chẳng ai lại đi so sánh tân binh với các anh chị có thâm niên trong nghề

HHT - Sau khi bộ phim "Mười: Lời Nguyền Trở Lại" chính thức khởi chiếu, Rima Thanh Vy trở thành cái tên thu hút sự chú ý của khán giả. Trò chuyện với Hoa Học Trò Online, nữ diễn viên chia sẻ không cảm thấy lo sợ khi diễn xuất bị "đặt lên bàn cân".

Rima Thanh Vy (tên thật là Nguyễn Phương Thanh Vy) từng là cái tên "quen mặt" trong giới người mẫu khi cô nàng từng lọt Top 6 Asia's Next Top Model 2018 và xuất hiện trên nhiều sàn diễn thời trang.

Thời gian gần đây, người đẹp gây bất ngờ khi "lấn sân" sang lĩnh vực diễn xuất, góp mặt trong 2 bộ phim điện ảnh Thanh Sói và Mười: Lời Nguyền Trở Lại. Từng được biết đến như một cô gái xinh xắn, dễ thương, Rima giờ đây liên tiếp thử thách bản thân ở các vai dữ dội, khó nhằn. Ở dự án Thanh Sói, cô được Ngô Thanh Vân ưu ái giao cho một trong ba vai chính, trở thành một trong các đả nữ thế hệ mới của màn ảnh Việt.

Với Mười: Lời Nguyền Trở Lại, Rima Thanh Vy thủ vai Hằng, vừa là bạn thân và cũng là "đối thủ" của Chi Pu. Hằng là một nhân vật đáng thương khi liên tiếp trải qua bi kịch, khiến cô nuôi quyết tâm báo thù. Bộ phim khai thác nhiều cảnh quay ngoại hình của cô gái trẻ dần biến đổi dưới tác động của lời nguyền. Bên cạnh tạo hình ấn tượng, diễn xuất của Rima Thanh Vy đã mang đến nhiều bất ngờ. Từ ánh mắt vô hồn, biểu cảm kì lạ, những phân đoạn giằng co, đấu tranh nội tâm được nữ diễn viên thể hiện khá trọn vẹn.

Cơ hội nào đưa bạn tới với vai diễn lần này?

Mình nhận được lời mời casting đến từ ê-kíp bộ phim. Trước đó mình đã thấy trên facebook nhưng mình nghĩ bản thân chưa đủ khả năng cũng như lịch làm việc khá dày nên đã không đăng ký. Quá trình casting của mình khá dài. Mình đã phải qua 7 - 8 vòng casting để có thể được nhận vai. Vì vai này rất khó, đòi hỏi phải tìm hiểu rất kĩ về nhân vật và câu chuyện, cũng như độ “chịu chơi” và mức độ nhạy cảm nhất định về tâm lý để có thể hoàn thành.

Tham gia một bộ phim kinh dị, Rima Thanh Vy có gặp chuyện gì "bất ổn"?

Có chứ! Lúc đầu mình rất sợ nhưng sau đó không còn sợ nữa mà thấy thương nhiều hơn. Vì mình gặp những người đã mất ở chính căn nhà đó, rồi thấy họ đau khổ nên từ sợ rồi thành thương. Sau khi tham gia trong một vai diễn nặng về nội tâm như Hằng, Vy đã phải đi gặp bác sĩ tâm lý để giúp xả vai nhanh.

Góp mặt trong một bộ phim với nhiều tên tuổi gạo cội và đã từng thành công ở phần đầu, Rima Thanh Vy có lo sợ khán giả sẽ khắt khe với diễn xuất của mình?

Mình không sợ. Vì mỗi nhân vật có vai trò khác nhau. Nếu so sánh sẽ có sự khập khiễng rất nhiều. Vy tin rằng chẳng ai lại đi so sánh tân binh với những anh chị có thâm niên trong nghề bao giờ cả. Hơn nữa, Vy có quan điểm riêng, không dễ bị việc so sánh ảnh hưởng đến cảm xúc của bản thân.

"Giao điểm" giữa nhân vật Hằng trong phim và Rima Thanh Vy ngoài đời thật là gì?

Hằng giống như một phần nào đó của mình trong quá khứ vậy. Có nhiều tổn thương, nhiều đau khổ, bi luỵ hay oán giận. Mình là người luôn muốn được yêu, thích được yêu và cần tình yêu. Nên khi thất tình (mất người yêu, mất bạn bè) mình đau khổ lắm. Nó như sợ dây vô hình giày vò cuộc sống mình rất lâu. Nhiều lúc muốn thoát ra nhưng không thể nào thoát ra được. Nên mình rất hiểu Hằng, rất thương Hằng.

Nếu rơi vào trường hợp "tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân" như trong phim, Rima Thanh Vy sẽ làm gì?

Lúc trước, có lẽ mình sẽ chọn cách giống Hằng. Biết sự thật sẽ buông tay bỏ đi. Không nói năng gì. Mình chỉ đơn thuần rời đi rồi đau khổ buồn bã tự chịu. Còn bây giờ thì mình mạnh mẽ hơn. Mình sẽ đối diện, nói với cả hai người kia là mình đã biết rồi. Mình học được cách chấp nhận sự thật, yêu thương bản thân và chia tay văn minh hơn.

Những tuýp nhân vật mà Rima Thanh Vy muốn thử sức?

Vừa rồi mình có tình yêu "gà bông" trong 11 Niềm Hy Vọng, phim hành động Thanh Sói, kịch tính Mười - Lời Nguyền Trở Lại. Hiện tại mình đang quay một dự án phim tình cảm cặp đôi như Hàn Quốc. Thời gian tới, mình mong cơ duyên sẽ đến với mình dự án mới nào đó thật hay ho, đấu trí hoặc vui vẻ đầy tích cực.