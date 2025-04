Rộ tin concert Anh Trai "Say Hi" mở D-7 ngày 12/5, fan chia hai luồng ý kiến

HHT - Trên mạng xã hội mới đây xuất hiện thông tin "tuyển nhân sự" cho đêm concert Anh Trai "Say Hi" vào hai ngày 10/5 và 12/5 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ truyền tay nhau bài viết "tuyển nhân sự" được đăng tải trong hội nhóm tìm kiếm việc làm ở một khu vực tại Hà Nội. Chủ nhân bài đăng cho biết "cần tìm 20 bạn bảo an concert Anh Trai "Say Hi" hai ngày 10/5 và 12/5", có địa điểm làm việc tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Cùng lúc đó, một số tin nhắn được cho là của nhóm nhân viên làm việc cho concert ATSH cũng được chia sẻ rộng rãi, với nội dung đăng ký giữ lịch làm việc. Thông qua đoạn tin nhắn, người này nói thêm: "Dự kiến làm thêm ngày 12/5 nữa, 2 Day như năm ngoái".

Loạt thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý, bàn luận xôn xao từ các Hi Mom, Hi Dad (fan của chương trình ATSH). Bởi lẽ, đây không phải lần đầu đơn vị tổ chức concert tạo "túi mù" để thăm dò ý kiến khán giả. Năm ngoái, khi mang concert ra Hà Nội, BTC công bố D-3 vào ngày 7/12 sau đó liền "đánh úp" thêm D-4 vào ngày 9/12. Khán giả cho rằng nếu chương trình mở thêm D-7 vào ngày 12/5 thì BTC nên có thông báo sớm để mọi người sắp xếp thời gian, lên kế hoạch đặt vé máy bay, khách sạn.

Trái lại, nhiều fan suy đoán "lịch sử D-3, D-4 sẽ không lặp lại" vì xét theo bối cảnh, vé của D-3 nhanh chóng "cháy sạch" khi vừa mở bán nên BTC gấp rút mở D-4 để "giải cứu" fan khỏi tình trạng scam vé. Trong khi đó, với concert D-6, theo hệ thống bán vé Ticketbox, tính đến ngày 27/4, một số hạng vé như GA, VIP, SVIP vẫn còn "sáng đèn".

Ngoài ra, một bộ phận fan cũng "không thấy vui trong lòng" vì trước đó BTC khẳng định concert D-6 là concert ATSH mùa 1 cuối cùng tại Việt Nam nên khán giả đã "tất tay" vào đêm nhạc encore tại Thủ đô của dàn "anh trai". Một bạn khán giả bộc bạch: "Dù tui ở Hà Nội, dù tui rất yêu các anh và không mong mùa hè năm ấy kết thúc. Nhưng khẳng định cuối rồi thì làm ơn đừng thêm D-7. Nó sẽ mất đi sự kỳ vọng mà mọi người đặt vào D-6, những người dồn hết sức lực, công việc, tiền bạc để tham gia, chuẩn bị cho D-6".

Trước thông tin "thật giả lẫn lộn", netizen khuyên nhau hiện tại mọi người nên "giữ cái đầu lạnh", chuẩn bị tinh thần "đu D-6 hết mình" cùng thần tượng vì BTC vẫn chưa có thông báo chính thức về đêm thứ 7, những thông tin ngoài lề chỉ là đồn đoán không có căn cứ.