Rosé BLACKPINK - number one girl: Khát khao trở thành số 1 sau khi đọc bình luận ác ý

HHT - "number one girl" là khao khát trở thành số 1 trong mắt đối phương, khát khao được yêu thương và công nhận của Rosé, trầm buồn và đầy ưu tư. MV được làm theo phong cách retro, do Rosé làm đạo diễn.

MV của number one girl được quay dựng đơn giản với màu phim cổ điển. Rosé ngân nga hát về tâm tư của cô ở từng góc phòng tới con phố, đứng ngồi không yên như tâm trí hỗn loạn và đầy trăn trở của mình.

Theo chia sẻ trên tạp chí Paper và i-D, number one girl được sáng tác dựa trên cảm xúc của cô khi lướt mạng thâu đêm. Đó là lúc cô nằm tới tận 5 giờ sáng, đọc những bình luận về mình trên mạng xã hội, rồi "bị quẩn quanh bởi những bình luận độc hại", "tôi không thể ngủ được vì quá ám ảnh bởi những gì mọi người nói về mình, và những gì tôi muốn họ nghĩ/ nói về tôi".

Rosé cho biết cô ghét khía cạnh đó của chính mình, ghét phải thừa nhận điều đó với ai, nhưng cô buộc phải chấp nhận. Và number one girl chính là cách Rosé nói ra điều đó, về khát khao được yêu thương, được công nhận, được trở thành "cô gái số 1" trong lòng của công chúng cỡ nào.

Cũng như MV, ca từ của number one girl mộc mạc, chân thành. Người nghe có thể tưởng tượng ra Rosé trằn trọc không ngủ, ngồi đệm piano và hát ra nỗi lòng mình. Rosé muốn được nghe những lời khen, rằng cô "đặc biệt", "xinh đẹp", "thiên thần nhỏ ngọt ngào nơi phố thị", có "trái tim thiện lương, cao thượng". Nhưng đó cũng là sự hoài nghi, nên Rosé muốn đối phương nói ra và "back it up with evidence" (chỉ ra bằng chứng chứng minh những điều đó).

Trong đêm tối khi tâm trí bị bủa vây bởi những bình luận tiêu cực ấy, Rosé thấy cô đơn. Cô chấp nhận làm và cho đi bất cứ điều gì mà họ muốn, để được trở thành "number one girl in your eyes" (cô gái số 1 trong mắt người).

Không chỉ APT., Bruno Mars cũng tham gia sáng tác cho number one girl. MAMA 2024 xác nhận bộ đôi sẽ biểu diễn tại lễ trao giải ở Nhật Bản vào ngày 22/11. Các fan đang tò mò liệu number one girl có được Rosé mang lên sân khấu tối nay hay không?