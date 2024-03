Ruby Bảo An: Từ "em bé trăm triệu view" đến ứng viên nữ chính "Kính Vạn Hoa"

HHT - Sau hơn một thập kỷ, Bảo An - "em bé trăm triệu view" năm nào đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp và được dự đoán sẽ là "nhỏ Hạnh" thế hệ mới trong phim điện ảnh "Kính Vạn Hoa".

Bảo An sinh năm 2006, từng là "em bé trăm triệu view" của làng nhạc Việt với nhiều bài nhạc thiếu nhi ai cũng thuộc như: Bánh Chưng Xanh, Ông Già Noel Ơi, Bé Chút Chít, Mẹ Ơi Tại Sao... Đặc biệt, MV Xúc Xắc Xúc Xẻ của Bảo An hiện đã cán mốc 335 triệu lượt xem trên YouTube.

Thời điểm 10 - 15 năm trước, Bảo An không chỉ "phủ sóng" trên YouTube mà còn xuất hiện trên các show truyền hình như Gương Mặt Thân Quen Nhí, Đồ Rê Mí. Hình ảnh đáng yêu của "bé Bảo An" nhận về tình cảm lớn từ khán giả.

Hiện tại, Bảo An đã 17 tuổi và sở hữu vóc dáng cao ráo cùng gương mặt xinh đẹp. Thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu với Gia Khiêm và năng nổ hoạt động trên mọi nền tảng, Bảo An hiện sở hữu tài khoản Facebook hơn 600K lượt theo dõi đồng thời thu hút 1,1 triệu follower trên TikTok.

Tuy nhiên, dù vẫn duy trì sức "nóng" trên mạng xã hội nhưng sự nghiệp ca hát của Bảo An đang có dấu hiệu "chững" lại. Cô bạn tự sáng tác các ca khúc cho bản thân, song những ca khúc như Vệ Tinh Của Riêng Em, Trái Tim Nàng Kim Ngưu... lại nhận về con số view khá "khiêm tốn" trên YouTube.

"Sau khi mắc COVID-19, đồng thời trải qua giai đoạn dậy thì, Bảo An bị vỡ giọng, không lên nốt cao được. Mình từng cảm thấy rất buồn và căng thẳng" - Bảo An kể về nỗi ám ảnh "vỡ giọng" ảnh hưởng đến sự nghiệp ca hát.

Thời gian gần đây, Bảo An tham gia casting vai Hạnh cho bản điện ảnh phim Kính Vạn Hoa. Xuất hiện tại buổi thử vai cùng cậu bạn thân Gia Khiêm, Bảo An gây ấn tượng bởi phong thái tự tin khi hóa thân vào nhân vật từng là "biểu tượng" của phim truyền hình thiếu nhi.

Ê-kíp Kính Vạn Hoa vừa tung đoạn phỏng vấn của Bảo An sau khi hoàn thành buổi casting với Ngọc Trai, Vũ Long và nhà sản xuất Kính Vạn Hoa bản điện ảnh. "Điểm giống nhau giữa mình và Hạnh là đều là học sinh. Bảo An cảm nhận nhân vật Hạnh là người hiền nhưng không dễ bắt nạt, vì cô thông minh, học giỏi. Sau khi hoàn thành phần thử vai Bảo An thấy vui vì mình đã thể hiện cũng... ổn ổn" - giọng ca Gen Z tiết lộ.