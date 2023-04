Sao Hollywood ở "thì tương lai": Người đẹp vượt thời gian, người khác lạ không nhận ra

HHT - Chỉ trong một thời gian ngắn, các tác phẩm nghệ thuật được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo đã khiến chúng ta vô cùng kinh ngạc. Mới đây, một nhiếp ảnh gia người Thổ Nhĩ Kỳ đã lấy ảnh những người nổi tiếng và sử dụng công nghệ AI để mô phỏng chân dung của họ trong tương lai một cách đầy ấn tượng và thú vị.

Alper Yesiltas là một nhiếp ảnh gia, luật sư đến từ thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Với niềm tin rằng “mọi thứ có thể tưởng tượng được đều có thể trở thành hiện thực”, trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm của anh. Trước đó, dự án As If Nothing Happened (Nếu không có gì xảy ra) của anh đã chạm đến cảm xúc của nhiều người xem khi tái hiện lại chân thực hình ảnh những nghệ sĩ đã qua đời khi còn trẻ như Heath Ledger, James Gandolfini...

Lần này, Yesiltas đã tạo ra những bức chân dung cho một dự án có tựa đề Young Age (D) (Tuổi trẻ). Anh thực hiện một khám phá thú vị về những nhân vật nổi tiếng như Harry Styles, Billie Eilish, Dua Lipa..., rằng liệu thời gian sẽ thay đổi họ như thế nào. Điều bất ngờ là AI thậm chí có thể mô phỏng hình ảnh của một người trong vài thập kỷ tới dựa trên khuôn mặt, dáng vẻ hiện tại.

Về cơ bản, hệ thống trí tuệ nhân tạo hoạt động theo cơ chế suy đoán. Sau khi nhận được hình ảnh đầu vào, hệ thống sẽ phân tích riêng biệt từng đặc điểm như mắt, mũi, miệng, kiểu tóc… rồi tổng hòa lại và tạo thành một khuôn mặt có những đường nét tương tự.

Tuy nhiên, để tạo ra một hình ảnh chân thực với những nếp nhăn do tuổi tác không phải là quá trình dễ dàng. Cần có nhiều chương trình chỉnh sửa, phần mềm nâng cao chất lượng ảnh và sự tỉ mỉ chú ý đến từng chi tiết để giữ được nét “thời gian” của nhân vật và mang đến cảm giác thật nhất.

Nguồn ảnh: IG @alperyesiltas