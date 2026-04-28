Sao nhí Thái Lan trong "Phí Phông": Đóng phim từ 6 tuổi, triệu người theo dõi

HHTO - Sao nhí Thái Lan Nina Nutthacha Padovan vừa sang Việt Nam hội ngộ cùng dàn diễn viên phim "Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng": Kiều Minh Tuấn, NSƯT Hạnh Thuý, Diệp Bảo Ngọc, Đoàn Minh Anh... trong chuỗi cinetour tại các rạp chiếu ở khu vực TP.HCM.

Hậu cán mốc trăm tỷ chỉ sau một tuần chiếu sớm, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng tiếp tục giữ nhiệt phòng vé bằng chuỗi hoạt động quảng bá tại các cụm rạp. Đáng chú ý, sao nhí Thái Lan Nina Nutthacha Padovan (Nina) - đóng vai Lua, cô bé người dân tộc miền núi - đã trực tiếp sang Việt Nam, hội ngộ dàn diễn viên và tham gia 3 ngày cinetour tại TP.HCM.

Đây là lần thứ ba Nina Nutthacha Padovan sang Việt Nam quảng bá phim điện ảnh. Trước đó, sao nhí Thái Lan từng tham gia hai sự kiện cinetour của Tee Yod: Quỷ Ăn Tạng phần 2 và phần 3, chiếm trọn trái tim khán giả nhờ sự thân thiện, đáng yêu cùng khả năng hát - nhảy ấn tượng. Chia sẻ trong buổi giao lưu với khán giả Việt, Nina cho biết: "Đây là bộ phim đầu tiên em tham gia tại Việt Nam nên em cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào khi được mọi người đón nhận và yêu thích vai diễn của em".

Nina khoe những món quà được khán giả Việt tặng trong chuyến cinetour.

Trong chuyến đi cùng đoàn phim, Nina liên tục thu hút sự chú ý với loạt hoạt động sôi nổi tại các rạp. Đặc biệt, cô bạn đã cùng Diệp Bảo Ngọc - người đảm nhận vai Mon, mẹ của Lua - tái hiện phân đoạn "xuất quỷ nhập thần" ngay tại rạp, khiến cả khán phòng nổi da gà. Bên cạnh đó, Nina còn ghi điểm khi trổ tài vũ đạo trên những giai điệu thịnh hành tại Việt Nam, liên tục khuấy động không khí bằng nguồn năng lượng dồi dào, tự tin "cân kèo" màn dance battle (nhảy đối kháng) cùng các diễn viên.

Nina "bắt beat" cực chuẩn khi nhảy trên nền nhạc những ca khúc hot trend của Việt Nam. Nguồn clip: Phí Phông

Nina và "mẹ" Diệp Bảo Ngọc tái hiện phân cảnh tâm linh ngay tại rạp chiếu phim.

Nina có lối diễn xuất tự nhiên, lột tả được tâm lý nhân vật. Nữ diễn viên còn thuyết phục mẹ để được trực tiếp đóng các phân cảnh trừ tà và tích cực học tiếng Việt để mang đến những thước phim chân thực, cảm xúc.

Nina Nutthacha Padovan sinh năm 2014, là diễn viên nhí người Anh gốc Thái. Nữ diễn viên Phí Phông hiện là thực tập sinh của tập đoàn giải trí truyền thông hàng đầu tại Thái Lan - GMM Grammy. Sở hữu ngoại hình lai tây xinh xắn, trong trẻo, "đôi mắt biết nói" cùng năng khiếu về nghệ thuật, Nina đang được đào tạo bài bản về ca hát, nhảy múa và diễn xuất chuyên nghiệp.

Sao nhí 12 tuổi được khán giả yêu thích bởi tính cách năng động, dễ thương. Trên tài khoản Instagram có hơn 1,2 triệu người theo dõi, Nina thường xuyên chia sẻ những hình đời thường, nhận về hàng chục nghìn lượt thả tim.

Hình ảnh đời thường "cưng xỉu" của Nina.

Sự nghiệp diễn xuất của Nina bắt đầu từ năm 6 tuổi, với vai diễn đầu tay trong phim Sorn Ngao Ruk (Chiếc Bóng Tình Yêu, 2020), cô bạn chạm ngõ điện ảnh trong phim Cracked (2022). Nina được chú ý nhiều hơn khi vào vai nữ chính Puttan lúc nhỏ trong bộ phim Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh phần 2 (2023). Nữ diễn viên nhí cũng gây sốt khi tham gia 3 phần của phim kinh dị ăn khách Tee Yod: Quỷ Ăn Tạng.

Năm 2026, Nina "bỏ túi" thêm một dự án tại nước nhà - bộ phim cổ trang Aroma of Affection (Hương Vị Tình Nhân). Qua màn thể hiện tròn vai và tín hiệu "hợp vía" với dòng phim tâm linh, kinh dị, khán giả mong đợi Nina sẽ cùng viết tiếp phần 2 của Phí Phông cùng đoàn phim Việt.