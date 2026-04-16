Sao nữ thống trị màn ảnh nhỏ phim Việt đầu năm 2026, mỗi vai diễn mỗi khác

HHTO - Sự xuất hiện của Lê Phương trong 2 phim truyền hình gây sốt nhất đầu năm 2026 là Mẹ Anh Phán Chia Tay và Bóng Ma Hạnh Phúc ghi điểm với người xem.

Trong dịp đầu năm 2026, mảng truyền hình miền Nam bùng nổ với hai dự án Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay và Bóng Ma Hạnh Phúc. Điều đáng nói là cả hai phim đều có điểm chung là được đóng chính bởi nữ diễn viên Lê Phương, gây ấn tượng với các hình tượng nhân vật khác biệt.

Trong Bóng Ma Hạnh Phúc, Lê Phương gây chú ý khi vào vai Mai - cô vợ tần tảo vì gia đình nhưng bàng hoàng phát hiện bản thân đã "nuôi ong tay áo". Cô đã quyết định cho Trang (Ngân Hòa) - con gái của người bạn quá cố về ở chung nhà, từ đó tạo điều kiện để Trang tiếp cận chồng cô là Dũng (Lương Thế Thành). Nhận ra bản thân tạo nên mầm mống tai họa, Mai đứng lên tìm lại lẽ phải cho mình và các con, dần dần thay đổi và mạnh mẽ hơn.

Lê Phương đóng vai Mai trong Bóng Ma Hạnh Phúc.

Diễn xuất của Lê Phương chinh phục người xem khi khắc họa người vợ khắc khổ, đôi lúc nhẹ dạ nhưng vẫn có ý chí. Mai dần nghĩ cho bản thân nhiều hơn, mạnh dạn theo đuổi công việc viết lách và tìm cách trừng trị Trang. Tuy vậy, hành động chậm rãi của Mai vẫn khiến khán giả dở khóc dở cười, thậm chí tạo nên trào lưu "thay Mai vào phim 5 phút thôi" của cư dân mạng. Việc ngày càng xuất hiện nhiều phân đoạn diễn xuất cover trên mạng cho thấy Lê Phương đã thành công với màn hóa thân này.

​Trái ngược hoàn toàn với Bóng Ma Hạnh Phúc, Lê Phương trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay lại là cô gái độc lập, mạnh mẽ. Nhân vật Phương Khánh khiến người xem thích thú nhờ phong cách và thần thái cực ngầu, còn nhiệt tình tạo điều kiện cho Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy) và Thanh Tâm (Tam Triều Dâng) đến với nhau. Ngoài ra, tuyến tình cảm hài hước của cô cùng Đức An (Quốc Huy) cũng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội.

Lê Phương trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay.

Sau 20 năm hoạt động, Lê Phương đã trở thành gương mặt "bảo chứng" cho địa phận phim truyền hình miền Nam. Giai đoạn đầu sự nghiệp, sao nữ sinh năm 1985 gây chú ý với những dự án như 39 Độ Yêu, Ký Túc Xá, Vó Ngựa Trời Nam, Cá Rô, Em Yêu Anh!... Đến năm 2012, cô có giải thưởng HTV đầu tiên trong sự nghiệp ở hạng mục Nữ phụ. Thế nhưng phải đến năm 2018, Lê Phương mới thật sự bùng nổ khi đóng chính Gạo Nếp Gạo Tẻ, dự án giúp cô thắng giải Nữ chính LHP Truyền hình toàn quốc lần thứ 38. Cho đến hiện tại, nữ diễn viên vẫn được "chọn mặt gửi vàng" bởi phần lớn nhà làm phim, là gương mặt thân quen trên các kênh như HTV, THVL hay nền tảng VieON.