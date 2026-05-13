Sát Thủ Yêu Dấu: Baifern vào vai gái Việt, từ con mồi học cách thành thợ săn

HHTO - “Sát Thủ Yêu Dấu” là một bộ phim hành động sát thủ kết hợp với yếu tố lãng mạn đến từ Thái Lan. Một điểm thú vị là trong phim, nữ diễn viên Thái Lan Baifern vào vai một cô gái Việt Nam.

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

Lên sóng Netflix gần được một tuần, Sát Thủ Yêu Dấu (My Dearest Assassin) đã thu hút được sự quan tâm của khá nhiều khán giả, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á. Phim hạ cánh ở vị trí thứ 3 trong Top 10 phim tại Netflix Việt Nam, xếp sau Swapped - phim hoạt hình cộp mác Netflix và Apex - hiện đang là phim "bùng nổ" nhất nửa đầu năm 2026 của Netflix.

Sát Thủ Yêu Dấu là một phim hành động về đề tài sát thủ, kết hợp với yếu tố lãng mạn đến từ Thái Lan. Nhân vật trung tâm của câu chuyện là Lan (Baifern Pimchanok), một cô gái Việt Nam, sở hữu dòng máu siêu hiếm trên thế giới chảy trong huyết quản. Vì dòng máu hiếm này, Lan trở thành món hàng được giới siêu giàu thèm muốn và săn lùng bằng mọi giá.

Nhận được đơn đặt hàng, một gã thợ săn nguy hiểm đã đến Việt Nam, thẳng tay sát hại cha mẹ Lan, định bắt cô đi. Đúng lúc đó, một nhóm sát thủ Thái Lan thuộc Gia tộc 89 xuất hiện, cứu Lan khỏi tay thợ săn. Họ đưa cô đến Thái Lan, cưu mang cô, giữ cho cô được an toàn. Lan sống trong một cửa hàng nội thất - tấm bình phong của nhóm sát thủ, không bao giờ được phép ra ngoài.

Ở đó, Lan làm quen với Pran (Tor Thanapob) - con trai của trưởng nhóm sát thủ, và M (Porsche Sivakorn) - một chàng trai mồ côi, được nhóm sát thủ nuôi dưỡng và rèn luyện để tham gia vào các hoạt động ngầm của họ. Tình bạn, và cả tình yêu tay ba đã nảy sinh trong những năm tháng cả ba lớn lên bên nhau.

Trong những năm tháng Lan sống trong cửa hàng nội thất, gã thợ săn nguy hiểm kia vẫn không ngừng săn lùng cô. Một hôm, nhân lúc mọi người đều ra ngoài làm việc, Pran đã lén dẫn Lan ra ngoài để hẹn hò. Chẳng may, gã thợ săn có đôi mắt cú vọ đã tia thấy con mồi hắn để sổng nhiều năm trước. Hắn liền kéo quân đến trước cửa hàng nội thất, sẵn sàng cho một cuộc tử chiến để lấy lại món hàng quý của mình.

Sát Thủ Yêu Dấu là một phim hành động cố gắng kể một câu chuyện về tình yêu lãng mạn và nỗi đau mất mát. Đáng tiếc, dù rất nỗ lực, nhưng phim không đạt được hiệu quả như mong muốn. Bởi phim muốn kể quá nhiều thứ nhưng lại không có điều gì đủ sâu sắc. Tất cả đều chỉ được kể thoáng qua, rút gọn, không được giải thích rõ; do đó nó để lại những lỗ hổng và những giả định, khiến cốt truyện trở nên khá rời rạc.

Có thể kể đến như lý do giới nhà giàu muốn săn lùng máu hiếm cho bằng được. Máu hiếm này có “ma thuật” gì trong việc chữa thương hay chữa bệnh? Công việc sát thủ của Gia tộc 89 hay đối thủ của họ cũng không được thiết lập cụ thể. Điều đó khiến cho tiềm lực của phe chính diện, hay sự đe dọa của phe phản diện bị giảm đi đáng kể.

Trong số những tuyến truyện bị bỏ lỡ của Sát Thủ Yêu Dấu, đáng tiếc nhất là mối quan hệ giữa bộ ba Lan, Pran và M. Tình bạn, tình yêu tay ba nảy sinh giữa họ cần được khai thác sâu sắc hơn nữa, qua những chi tiết cụ thể hơn nữa. Bởi một cơn mưa tầm tã và sau đó cả ba ngồi hong tóc cho nhau là chưa đủ để khiến đoạn kết cuối phim trở nên bùng nổ về mặt cảm xúc.

Sự phát triển của nhân vật Lan cũng là một yếu tố đáng tiếc của Sát Thủ Yêu Dấu. Phim cho Lan rất nhiều việc để làm; như rơi vào một mối tình lãng mạn, tự tìm kiếm sức mạnh để có thể trở thành chính mình mà không phải sợ hãi bởi bất kỳ ai; nhưng mạch phim lại không tạo ra không gian để sự phát triển này có chiều sâu. Khán giả có thể chứng kiến những gì Lan đang cố gắng làm, nhưng không bao giờ thực sự hiểu được cô là ai hay con người mà cô nỗ lực để trở thành.

Với đề tài xoay quanh sát thủ, Sát Thủ Yêu Dấu chắc chắn có rất nhiều cảnh hành động, thậm chí là đầy đủ combo: cận chiến, bắn súng, cháy nổ, “si rô” văng tung tóe… Phải nói rằng các phân cảnh chiến đấu trong phim nhìn chung khá tốt nếu tách riêng.

Nhưng nếu so với nhiều phim cùng thể loại, Sát Thủ Yêu Dấu dễ dàng để lộ những yếu điểm như động tác chưa đủ lực, một số cảnh chiến đấu chưa thực sự tự nhiên. Cấu trúc của các cảnh hành động cũng lặp lại xuyên suốt phim, khiến người xem cảm thấy hơi nhàm chán. Điều đó khiến khán giả tự hỏi tại sao họ phải dành khoảng hai tiếng đồng hồ để xem Sát Thủ Yêu Dấu mà không phải là một phim khác cùng thể loại?

Sát Thủ Yêu Dấu (My Dearest Assassin) đã có mặt trên Netflix.