Hàn Quốc làm phim ngắn bằng “diễn viên AI”: Ưng mắt nhưng “vẫn chưa đủ đô”

HHTO - Ở thị trường phim ngắn của Hàn Quốc, các diễn viên thực thụ đang dần bị thay thế bằng “diễn viên AI”. Trước các “trai xinh gái đẹp thế hệ mới” này, netizen xứ Kim chi đa số có phản ứng giống nhau.

Mới đây, trên diễn đàn Instiz của Hàn Quốc, netizen xứ Kim chi đang bàn luận về việc phim ngắn ở xứ này đang được diễn hoàn toàn bởi “diễn viên AI” - diễn viên được tạo ra bằng các công cụ trí tuệ nhân tạo thay vì diễn viên người thật.

Bộ phim ngắn được nhắc đến trong bài viết này được đăng tải trên tài khoản Instagram jivn.ai. Nội dung phim kể về một thiên thần rơi xuống trần gian, để hòa nhập với thế giới loài người cô đã mượn một bộ đồng phục nữ sinh mặc tạm. Nhờ khả năng chơi nhạc ấn tượng, thiên thần được nam chính ngỏ lời tham gia ban nhạc của anh chàng.

Mỗi một tập phim ngắn này dài khoảng từ 45 đến 50 giây. Tình tiết nhanh, diễn viên AI trông “đẹp trai, xinh gái”. Nhiều netizen nhận xét rằng mới xem thì cũng ưng mắt, nhưng rất nhanh sẽ cảm thấy mọi thứ trông cứ giả giả. Các bình luận viết: “Vẫn giả thấy rõ luôn, nhưng đúng là trông đẹp trai, xinh gái đấy”, “Cũng giống thật đấy, nhưng là kiểu cứ rờn rợn”, “Không ghê gớm như người ta nói nhỉ, trông kỳ kỳ”...

Với một số quan điểm cho rằng diễn viên AI sẽ thay thế diễn viên người thật, netizen xứ Kim chi phản bác rằng nếu chỉ dựa trên chất lượng của phim ngắn này mà đưa ra nhận định đó thì “còn lâu”. Họ nhận xét rằng diễn viên AI mới nhìn thì trông bắt mắt thật đấy, nhưng biểu cảm thì vẫn “giả”, do đó thiếu cảm xúc, khó có thể khiến khán giả rung động thật sự.

Các bình luận viết: “Những sản phẩm kiểu này lại càng cho thấy diễn viên thật khó bị thay thế đấy chứ?”, “Cảm ơn nhé, nhờ như này mà tôi tụt hết máu fangirl rồi”, “Tôi không biết sau này nếu công nghệ còn cải thiện hơn nữa thì sẽ ra sao, nhưng phần đạo diễn của cái đầu tiên trông thật vô vọng”, “Tôi không nghĩ AI sẽ thay thế được diễn viên thật đâu”, “Diễn viên AI không bao giờ đủ đô với fangirl nhé”,...

Một số bình luận ít ỏi lên tiếng “bênh vực” cho diễn viên AI, nhưng thực chất là để phê bình những diễn viên người thật diễn kém mà vẫn xuất hiện trên màn ảnh. Họ để lại những bình luận mỉa mai: “Ngoài kia cũng có đầy idol tông điếc và diễn vụng về, có phải họ cũng sẽ bị thay thế luôn không”, “Cái này còn tốt hơn khối diễn viên dở nhưng lại đòi cát-xê cao ngất”...