Điều Ước Đoạt Mạng: Gỡ ứng dụng điện thoại thôi mà nguy hiểm chưa từng thấy

HHTO - “Điều Ước Đoạt Mạng” (If Wishes Could Kill) là câu chuyện về một ứng dụng điện thoại mà người sử dụng nó sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Để sống sót, họ buộc phải tìm cách gỡ nó. Và đó thực sự là một cuộc chiến sinh tồn vô cùng khắc nghiệt.

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

Trong thế giới hiện đại ngày nay, phần lớn mọi người, đặc biệt là giới trẻ, không thể sống thiếu điện thoại thông minh. Dường như cả thế giới đều được thu nhỏ trong một chiếc smartphone. Không chỉ nghe nhạc, xem phim, mua sắm, hẹn hò, ứng dụng điện thoại còn giúp người ta thực hiện điều ước. Ít nhất đó là những gì mà một ứng dụng có tên Girigo trong Điều Ước Đoạt Mạng (If Wishes Could Kill) làm được.

Chuyện phim Điều Ước Đoạt Mạng bắt đầu với một nhóm bạn thân 5 người. Trong đó, Yoo Se Ah (Jeon So Young) và Kim Geon Woo (Baek Sun Ho) là hàng xóm, người tầng trên, người tầng dưới, cả hai đều là thành viên của đội tuyển điền kinh ở trường - môn nhảy xa, đang bí mật hẹn hò. Lim Na Ri kiêu kỳ (Kang Mi Na) đem lòng thích Geon Woo, còn “thiên tài” Kang Ha Joon (Hyeon Woo Seok) lại thầm đơn phương Se Ah. Cuối cùng, Choi Hyeong Wook (Lee Hyo Je) được giới thiệu là cậu bạn “cuồng anime”.

Chuỗi ngày bình yên của nhóm bạn bị phá vỡ bởi một sự kiện lạ, Hyeong Wook bất ngờ có điểm kiểm tra đứng đầu lớp, ngang ngửa với “thiên tài” Ha Joon. Cậu hí hửng khoe với bốn người bạn thân rằng đó là nhờ cậu đã sử dụng Girigo - một ứng dụng điện thoại giúp người ta đạt được ước nguyện của họ. Dĩ nhiên, cả nhóm bạn đều không tin một ứng dụng điện thoại lại có "phép màu" như Thần Đèn.

Về phần Hyeong Wook, cậu chợt nhận thấy sau khi điều ước của mình đã trở thành sự thật, trên điện thoại của cậu xuất hiện một chiếc đồng hồ đếm ngược. Nhưng cậu phớt lờ nó. Rất nhanh, những chuyện kỳ lạ đã xảy đến với Hyeong Wook, bào mòn tinh thần cậu. Và khi đồng hồ trên điện thoại của cậu trôi đến giây cuối cùng, một sự việc khủng khiếp đã xảy ra, đoạt mạng chàng trai hài hước mê anime.

Sau cái chết của Hyeong Wook, bốn người còn lại trong nhóm hãi hùng nhận ra rằng ứng dụng Girigo này thực sự giúp người ta thực hiện điều ước, nhưng đồng thời nó cũng đòi một cái giá cực đắt là tính mạng của họ. Rắc rối là trước đó, vì không tin ứng dụng này thực sự ban điều ước và nguy hiểm đến thế, một số thành viên khác trong nhóm đã lỡ ước nguyện linh tinh như một trò đùa vui. Nhưng tất cả đều đã thành sự thật. Đồng hồ đã bắt đầu đếm ngược.

Để ngăn số phận tàn khốc tương tự Hyeong Wook xảy đến với bất kỳ ai khác, bốn người còn lại chạy đua với thời gian, tìm mọi cách để gỡ bỏ ứng dụng. Nhưng chuyện không chỉ đơn giản xóa app, khởi động lại điện thoại là xong. Nhóm bạn phải đối phó với một thế lực đen tối, ma quái, vô cùng tà ác. Khi tình hình trở nên trầm trọng, chị gái của Ha Joon là Haetsal (Jeon So Nee) - hiện đang là pháp sư, và bạn đồng hành của cô là Bangwool (Roh Jae Won) phải can thiệp, giúp đỡ.

Không chỉ là một phim kinh dị khai thác một câu chuyện ma quái, Điều Ước Đoạt Mạng còn “nêm nếm” thêm cho câu chuyện của mình tính trinh thám qua hành trình điều tra ứng dụng Girigo từ đâu mà có, ai là người tạo ra nó... Xen kẽ vào đó là một số khoảnh khắc đời thường đáng yêu của nhóm bạn, một xíu ngọt ngào của tình yêu “gà bông” học đường. Do đó, Điều Ước Đoạt Mạng không chỉ có những màn hù dọa, không chỉ mang đến mỗi nỗi sợ.

Có thể nói Điều Ước Đoạt Mạng đã bắt đầu câu chuyện của mình bằng một nỗi sợ kinh hoàng; nhưng nỗi sợ chỉ là phần nổi của những cảm xúc lớp lang hơn, sâu sắc hơn. Đến cuối cùng, Điều Ước Đoạt Mạng là câu chuyện của lòng trung thành, sự hy sinh, thói tị nạnh, sự phản bội, lòng nhỏ nhen, sự bao dung; của tình thân - giữa mẹ và con, giữa chị và em, nhưng hơn hết là của những người bạn với nhau.

Nỗi sợ thuần tuý của Điều Ước Đoạt Mạng có thể qua đi nhanh, người ta ôm tim thở phào rồi thôi. Nhưng những trăn trở và nuối tiếc, xen lẫn cay đắng khi tình thân chia cắt, tình bạn tan vỡ lại khiến người ta day dứt khá lâu.

Đồng ý hành trình điều tra lần theo manh mối sự thật về Girigo hồi hộp, lôi cuốn. Màn đối đầu với thế lực ma quái căng thẳng, thót tim. Nhưng phải nói rằng mối quan hệ giữa các nhân vật - yêu và ghét, thương và hận - mới là tâm điểm và là sức hút lớn nhất của Điều Ước Đoạt Mạng. Câu chuyện của phim hé lộ góc tối xấu xí, nhưng đồng thời cũng mang đến một vẻ đẹp tươi sáng và ấm áp của tình bạn.

Dù vẫn còn đó một số điểm trừ và một số tình tiết nếu được khai thác sâu hơn thì sẽ càng hay hơn - như câu chuyện quá khứ của hai nữ sinh Kwon Si Won (Choi Joo Eun) và Do Hye Ryung (Kim Si Ah), nhưng tổng thể Điều Ước Đoạt Mạng đã làm hài lòng những ai dành thời gian cho nó. Phim khiến người ta giật mình, ôm tim, nhưng cũng buộc họ phải trầm tư, suy ngẫm. Hay ít nhất là có sự đề phòng nhất định cho những ứng dụng lạ bỗng dưng một ngày xuất hiện trên điện thoại của mình.