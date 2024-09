Sau bão số 3, Hà Nội đón mưa lớn trở lại, dự báo kéo dài trong mấy ngày?

HHT - Từ chiều tối nay đến sáng 11/9, TP Hà Nội có mưa to đến rất to, lũ các sông Tích, Bùi lên, gây ngập lụt các khu dân cư tại huyện Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp cao lục địa tăng cường nên từ tối 9/9 đến sáng 11/9, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi cao hơn 150mm. Những nơi trong khu vực trung tâm dễ xảy ra ngập lụt, tắc đường. Chiều và đêm 11/9, thành phố Hà Nội mưa vừa, có nơi mưa to và dông nhưng cường độ đã giảm so với trước đó; lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi lớn hơn.

Về thủy văn, lúc 7h sáng nay, mực nước sông Tích tại huyện Quốc Oai là 8,06m, trên báo động lũ cấp III là 0,06m; mực nước sông Bùi tại huyện Chương Mỹ là 6,95m, dưới báo động lũ cấp III là 0,05m.

Dự báo đến 7h sáng mai (10/9), mực nước sông Bùi tại huyện Chương Mỹ là 7,2m, trên báo động lũ cấp III là 0,2m; mực nước tại trạm Vĩnh Phúc là 8,35m, trên báo động lũ cấp III là 0,35m.

Những khu dân cư sinh sống ven sông Tích, sông Bùi, vùng trũng thấp thuộc các huyện: Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, đặc biệt là các xã, thị trấn: Xuân Mai, Thủy Xuân Tiên, Nam Phương Tiến, Quảng Bị, Tốt Động, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ...

Người dân thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo tình hình mưa lũ tại nơi đang sống để chủ động đối phó; chuẩn bị thuyền, phao, bè, mảng, vật nổi; gia cố nhà làm gác lửng, lối thoát trên mái nhà để ở tạm, cất giữ đồ đạc đề phòng lũ lên cao. Dự trữ nước uống, lương thực, thực phẩm để đủ dùng ít nhất trong 7 ngày.

Di chuyển cầu dao chính hoặc hộp cầu chì, aptomat và đồng hồ đo điện cao hơn mức lũ được xác định; di chuyển các thiết bị và vật dụng có giá trị ra khỏi các khu vực dễ bị ngập lụt. Chủ động sơ tán khỏi vùng thấp trũng, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét...