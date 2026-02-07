Sau Binz, Phan Mạnh Quỳnh kết hợp Tăng Duy Tân tung quà Valentine tặng fan

HHTO - Vừa bước sang năm 2026, Phan Mạnh Quỳnh đã năng nổ hoạt động âm nhạc khi vừa tung ca khúc "Đoàn Ca Nhạc" bắt tay cùng Binz và nhóm Cadillac vào ngày 27/1, thì đến ngày 6/2, anh cho phát hành ca khúc “Thấy Trung Nhân Giữa Thiên Hạ” kết hợp với Tăng Duy Tân.

Thấy Trung Nhân Giữa Thiên Hạ cũng là món quà Valentine sớm mà Phan Mạnh Quỳnh muốn gửi đến khán giả, cũng như đánh dấu cột mốc kỷ niệm 10 năm yêu với bà xã Khánh Vy. MV ca khúc được đầu tư phần hình ảnh đẹp mắt, mang đến câu chuyện tình yêu lãng mạn qua diễn xuất của Phan Mạnh Quỳnh - Khánh Vy.

Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ, từ sau sáng tác Gặp Gỡ Yêu Đương Và Được Bên Em để dành tặng bà xã Khánh Vy cách đây 5 năm, anh đã lên ý tưởng viết một ca khúc mới về chủ đề tình yêu. Lấy cảm hứng từ hình ảnh cả hai người cùng nhau đi muôn nơi, trải qua nhiều cột mốc quan trọng, Phan Mạnh Quỳnh đặt tựa đề Thấy Trung Nhân Giữa Thiên Hạ để chỉ một người đồng hành vô cùng đáng trân trọng trong cuộc sống.

“Tôi nghĩ đôi khi cái duyên để hai người gặp gỡ nhau đã có từ rất lâu rồi mà mình không biết trước được. Đó là sự sắp xếp rất kỳ diệu và tình cờ của duyên phận. Khi suy nghĩ vậy thì tôi càng thấy trân trọng người ở bên cạnh mình hơn. Thông qua ca khúc, tôi hi vọng có thể lan tỏa đến mọi người những cảm xúc đẹp đẽ, cổ vũ các cặp đôi tạo nên thật nhiều kỷ niệm đẹp cùng nhau, san sẻ cho nhau tình yêu thương” - Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ.

Thấy Trung Nhân Giữa Thiên Hạ mang âm hưởng dân gian, hoài niệm từ các nhạc cụ truyền thống như đàn tranh, đàn nhị của Việt Nam, sáo Shakuhachi của Nhật Bản. Nhà sản xuất Drum7 khéo léo pha trộn thêm màu sắc hiện đại từ nền nhạc Electro bắt tai.

MV Thấy Trung Nhân Giữa Thiên Hạ tập trung khắc hoạ câu chuyện con người đi tìm và nhận ra “ý trung nhân” giữa “thiên hạ” bao la bằng những hình ảnh giàu chất thơ. Sự tinh tế của MV hiển lộ qua từng chi tiết nhỏ: cái nắm tay, tựa vai dịu dàng giữa Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy; ánh mắt say đắm của Tăng Duy Tân; cùng vũ đạo quyện hòa mềm mại, như một cuộc đối thoại cảm xúc lặng lẽ.

Từ sản phẩm Đoàn Ca Nhạc đến Thấy Trung Nhân Giữa Thiên Hạ, Phan Mạnh Quỳnh đã hợp tác cùng hai ca - nhạc sĩ là Binz và Tăng Duy Tân. Chia sẻ về trải nghiệm này, Phan Mạnh Quỳnh cho biết: “Đây là quá trình mà những ý tưởng âm nhạc ban đầu không chỉ được lắng nghe, mà còn được mở rộng và phát triển theo nhiều chiều cảm xúc mới nhờ sự đồng điệu giữa những người làm nghề.

Trong năm vừa qua, tôi đã chủ động ngỏ lời kết hợp cùng các ca - nhạc sĩ, đồng thời có cơ hội gặp gỡ và chia sẻ trực tiếp để truyền tải rõ nét hơn những suy nghĩ, cảm hứng của mình. Tôi hi vọng sẽ tiếp tục có thêm sự kết hợp mới, từ đó mang đến cho khán giả nhiều ca khúc thú vị, đồng thời lưu giữ những kỷ niệm đẹp trên hành trình làm nghề”.