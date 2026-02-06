Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Sóng 26: Mỹ Mỹ "tung hứng" cùng Trấn Thành, fan hóng những màn kết hợp mới

Như Lê

HHTO - Sau loạt hình ảnh gây tò mò, "Sóng 26 - Tơ Tưởng Với Thời Gian" chính thức công bố bộ tứ cầm trịch gồm Trấn Thành trong vai trò Host, cùng ba Co-host: Ngô Kiến Huy, buitruonglinh và Mỹ Mỹ.

Sự trở lại của Trấn Thành trong vai trò Host tiếp tục gợi nhắc dấu ấn quen thuộc của anh với Sóng - người kể chuyện vào khoảnh khắc giao mùa, nơi cảm xúc được kết nối. Đồng hành cùng anh là Ngô Kiến Huy với nguồn năng lượng gần gũi, duyên dáng; buitruonglinh mang theo góc nhìn của một nghệ sĩ trẻ giàu cảm xúc và chất kể chuyện nội tâm; cùng Mỹ Mỹ - đại diện cho tinh thần tươi mới, hiện đại. Bộ tứ hứa hẹn mở ra nhiều cách tiếp cận cảm xúc khác nhau trên cùng một hành trình thời gian.

host-2-4.png

Sóng 26 - Tơ Tưởng Với Thời Gian đánh dấu cột mốc 9 năm Sóng đồng hành cùng khán giả Việt. Đây không chỉ là một mùa phát sóng mới, mà còn là thời điểm bản lề của chương trình. Trong quan niệm Á Đông, số 9 tượng trưng cho sự viên mãn, đồng thời khép lại một chu kỳ để mở ra hành trình tiếp theo. Chính vì vậy, Sóng 26 được nâng cấp về phần dàn dựng sân khấu cũng như cách kể chuyện.

boi-canh-song-26-nam-thu-9-cua-song.png

Ra mắt từ năm 2018, Sóng từng bước tạo dựng vị trí riêng trong lòng khán giả và trở thành chương trình nghệ thuật, giải trí được mong đợi mỗi dịp Tết đến. Qua từng năm, Sóng liên tục chuyển mình để phản ánh tinh thần của thời đại, đồng thời giữ vững giá trị kết nối gia đình trong khoảnh khắc giao mùa.

Ở mùa thứ 9, Sóng 26 hứa hẹn tiếp tục mang đến diện mạo mới với mức độ đầu tư lớn, tư duy dàn dựng táo bạo, cùng dàn nghệ sĩ đa dạng và các tiết mục được thiết kế riêng cho chương trình. Người hâm mộ cũng rất mong chờ những màn kết hợp thú vị giữa các Anh Trai - Em Xinh hay sự xuất hiện của những bản ballad "lụy tim" như các mùa Sóng trước đây.

to-tuong-voi-thoi-gian.jpg

Với chủ đề Tơ Tưởng Với Thời Gian, Sóng 26 sẽ được xây dựng như một chuyến hành trình cảm xúc xuyên suốt, nơi mỗi tiết mục không chỉ là một màn trình diễn, mà còn là một lát cắt ký ức. Những bản hit nổi bật của năm 2025 sẽ được kể lại bằng ngôn ngữ điện ảnh, kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại nhằm mang đến trải nghiệm mới mẻ.

Lần đầu tiên, sân khấu Sóng sẽ được dàn dựng như một “đại cảnh thời gian” ở ngoài trời - nơi quá khứ, hiện tại và tương lai cùng tồn tại trong một không gian thống nhất. Mỗi tiết mục được thiết kế như một thước phim cảm xúc, ứng dụng công nghệ AI để tăng độ trải nghiệm cho khán giả.

4ce4c2c4-7414-4c09-9c6f-68d7d7c2d892.jpg
Như Lê
#Sóng 26 #Tơ Tưởng Với Thời Gian #Trấn Thành #Giao thừa #chương trình truyền hình #sao Việt #cảm xúc

Xem thêm

Cùng chuyên mục