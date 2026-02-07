Mối quan hệ của Steven Nguyễn và Tô Dũng bất ngờ gây sốt trong Không Giới Hạn

HHTO - Chắc hẳn chính ê kíp làm phim cũng không ngờ Steven Nguyễn và Tô Dũng mới là màn kết hợp được khán giả yêu thích, bàn tán nhiều nhất.

Không Giới Hạn vừa mới phát sóng những tập đầu đã nhanh chóng thu hút khán giả. Bên cạnh những cảnh cứu nạn cứu hộ đầy căng thẳng, nghẹt thở thì kịch bản cũng tập trung vào hai mối tình. Steven Nguyễn và Minh Trang đang có xích mích hiểu lầm thì Tô Dũng và Anh Đào lại cực hài hước.

Hai mối tình thú vị trong Không Giới Hạn

Nhưng có một điều không ai ngờ đến là khán giả lại đặc biệt quan tâm đến mối quan hệ giữa Steven Nguyễn và Tô Dũng. Steven Nguyễn vào vai trung tá Kiên, luôn rắn rỏi mạnh mẽ nhưng bên trong luôn day dứt nỗi đau phải chứng kiến người đồng đội thân thiết hy sinh khi làm nhiệm vụ. Lợi - em trai của người đã khuất luôn ghét bỏ Kiên, cho rằng anh có lỗi và phải chịu trách nhiệm trong tai nạn ngày ấy. Chẳng ngờ Lợi trở thành đồng đội với Kiên, khiến hai người rơi vào thế khó: Có mâu thuẫn nhưng vẫn phải sát cánh bên nhau, hỗ trợ đối phương khi cứu người.

Mỗi lần gặp nhau, Lợi đều căm ghét Kiên ra mặt

Có thể thấy mối quan hệ giữa Kiên và Lợi rất đặc biệt, đều gắn bó và thương tiếc người đã khuất nhưng bày tỏ nỗi đau ấy theo hai cách khác nhau. Nếu như Kiên cố gắng cứng rắn, mạnh mẽ tiếp tục làm nhiệm vụ thay cả phần người vắng mặt thì Lợi có phần nóng nảy, luôn sẵn sàng buông ra lời cay đắng để giải tỏa căm ghét, để Kiên không thể quên được chuyện cũ.

Khán giả đang tò mò hai chàng trai hóa giải mâu thuẫn như thế nào

Mâu thuẫn giữa hai người càng sâu, khán giả càng tò mò xem Kiên và Lợi sẽ hóa giải khúc mắc như thế nào trong những tập tiếp theo. Chưa kể biểu cảm, tính cách đối lập giữa hai nhân vật càng trở thành điểm nhấn thú vị của Không Giới Hạn. Lợi càng nóng nảy, Kiên càng bình thản vì anh hiểu lý do Lợi căm ghét mình như thế. Có lẽ sau này, Kiên sẽ liều mình cứu Lợi khỏi một tai nạn nguy hiểm và chỉ khi đó, Lợi mới hiểu Kiên, không còn nghĩ anh là kẻ ích kỷ chỉ lo cho bản thân mình.