Sau Hồng Diễm, nữ phụ phim "Trạm Cứu Hộ Trái Tim" cũng gây tranh cãi về diễn xuất

HHT - Nếu như nữ chính Hồng Diễm bị một bộ phận khán giả cho là diễn xuất một màu trong phim mới "Trạm Cứu Hộ Trái Tim" thì một gương mặt khác của phim này cũng đang bị nhận xét là “không khác gì với các vai diễn trước”.

Trước khi Trạm Cứu Hộ Trái Tim phát sóng, Hồng Diễm từng tâm sự rằng khán giả có thể sẽ nhận thấy nhân vật Ngân Hà giống với các vai diễn trước đây của cô, cho dù Hồng Diễm cảm nhận có nhiều điểm khác biệt. Nhưng cho tới giờ này, người xem cho rằng vai diễn của Hồng Diễm thiếu mới mẻ khi vẫn là một phụ nữ hiền lành cam chịu, chịu đựng nhiều nỗi buồn do người thân gây ra.

Trong khi chờ đợi Hồng Diễm thay đổi, mạnh mẽ quyết liệt hơn sau các biến cố thì netizen lại phát hiện ra nữ phụ Lương Thu Trang cũng đang lặp lại chính mình. Nữ diễn viên nhận vai phản diện An Nhiên, người bề ngoài thì dịu dàng ân cần với Ngân Hà do là bác sĩ tâm lý cho gia đình cô, lắng nghe những bí mật sâu kín nhất của hai mẹ con Ngân Hà. Nhưng thực tế thì An Nhiên lại là tình địch của Ngân Hà vì đang qua lại với chồng cô, cũng là kẻ chủ mưu muốn đẩy gia đình Ngân Hà vào cảnh tan nát mất hết tất cả.

Nhưng khi An Nhiên xuất hiện trên phim càng nhiều, khán giả càng nhận xét Lương Thu Trang chưa có thay đổi so với những phim trước của cô như Hướng Dương Ngược Nắng, Mặt Nạ Gương. Đặc biệt là biểu cảm lẫn tông giọng kiểu “trên cơ” người khác thì đặc biệt giống với những gì Lương Thu Trang đã thể hiện ở Hướng Dương Ngược Nắng.

Điều này khiến cho sự trở lại của Lương Thu Trang gây hụt hẫng cho khán giả, bởi mọi người vẫn mong đợi cô có diễn xuất đa dạng hơn, để chứng tỏ có thể đóng được nhiều loại vai. Nhưng cuối cùng Lương Thu Trang vẫn chỉ phù hợp nhất với kiểu nhân vật cá tính, sắc sảo, thích thể hiện bản thân.