Trạm Cứu Hộ Trái Tim: Quang Sự ẩn ý chuyện cặp đôi Nghĩa - An Nhiên sắp "toang"?

HHT - Trên phim, "tra nam" Nghĩa và "tiểu tam" An Nhiên đang có mâu thuẫn thì đúng lúc này, diễn viên Quang Sự lại úp mở về một gợi ý cho thấy cặp đôi đáng sợ này có thể sắp “đường ai nấy đi”.

Đoạn giới thiệu tập 7Trạm Cứu Hộ Trái Tim nhấn mạnh vào cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Nghĩa và An Nhiên. Khi Nghĩa phát hiện ra An Nhiên đã bỏ vật lạ vào cặp của mình để Ngân Hà nghi ngờ, anh ta không ngại chất vấn cô bồ nhí. An Nhiên cũng tỉnh bơ thừa nhận mình mất kiểm soát, làm vậy vì thấy bất an.

Nhưng điều mà khán giả chú ý nhất lại là bộ đồ ngủ màu đỏ rực rỡ mà An Nhiên đang mặc. Bởi có một sự trùng hợp không hề nhẹ khi rất nhiều diễn viên đóng chung với Quang Sự đều mặc đồ ngủ đỏ trong cảnh quay với anh. Tính sơ sơ thì từ Hoa Hồng Giấy, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình rồi bây giờ là Trạm Cứu Hộ Trái Tim đều có hình ảnh này.

Chỉ riêng với Trạm Cứu Hộ Trái Tim thì từ vợ Ngân Hà tới tình nhân An Nhiên của vai Nghĩa đều diện bộ váy đỏ khá giống nhau. Khi nhận ra sự trùng hợp này, Quang Sự chỉ còn biết than trời vì “đã nói là không hợp màu đỏ rồi”. Thêm vào đó, Quang Sự còn rút ra kết luận là các cặp đôi trên phim Hoa Hồng Giấy, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình đều “toang” sau màn diện đồ đỏ nên mối quan hệ giữa Nghĩa với Ngân Hà cũng như An Nhiên cũng dễ gặp bất ổn.

Mà quả thực theo diễn biến của những tập phim gần đây thì Nghĩa đã tranh cãi với cả hai người, báo hiệu nhiều giông bão sắp sửa ập tới.