Sau “Hương Vị Tình Thân” sẽ đến lượt bộ phim Hàn éo le, rắc rối này được chọn Việt hóa?

HHT - “Hương Vị Tình Thân” thành công chắc chắn sẽ khiến xu hướng Việt hóa phim Hàn ngày càng thêm bùng nổ. Phải chăng sắp tới đây, phim Việt sẽ chuyển thể một kịch bản còn éo le, rắc rối hơn cả "Hương Vị Tình Thân"?

Phim Hàn Quốc có đề tài gia đình luôn được lòng khán giả Việt vì nội dung gay cấn, éo le kèm theo tính cách các nhân vật, lối sống suy nghĩ cũng có nhiều điểm tương đồng với văn hóa Việt Nam. Đã có nhiều dự án Việt hóa phim Hàn thành công rực rỡ mà mới nhất là Hương Vị Tình Thân làm lại từ My Only One.

Theo tiết lộ của biên kịch Thanh Hương, một người đã có nhiều bộ phim ăn khách thì cô đang bắt tay chuyển thể kịch bản Jang Bo Ri Is Here của Hàn Quốc. Theo kế hoạch, dự án này sẽ dài 100 tập. Tuy chưa biết nhà sản xuất cho Jang Bo Ri Is Here phiên bản Việt là đơn vị nào nhưng khán giả đang rất hào hứng bởi phim gốc đã rất cuốn hút và rất hợp để Việt hóa.

Jang Bo Ri Is Here (Trái Tim Trong Sáng) chiếu tại Hàn từ năm 2014, nữ chính là cô bé Eun Bi khi lên 5 tuổi đã chẳng may bị lạc bố mẹ ruột. Eun Bi còn mất trí nhớ sau tai nạn cho mẹ của Min Jung gây ra, được bà mang về nuôi dưỡng và đặt tên mới Bo Ri.

Tuy Min Jung, Bo Ri cùng lớn lên bên nhau nhưng tính cách hai cô gái bé lại đối lập. Bo Ri tốt bụng, trong sáng, trung thực còn Min Jung lại đầy đố kị, sân si và nhiều mưu mẹo. Chính Min Jung đã ăn trộm ý tưởng của Bo Ri để tham dự một cuộc thi vẽ tranh và từ đó làm quen với bố mẹ ruột của Bo Ri, sau đó còn được bố mẹ Bo Ri hỗ trợ đưa lên Seoul ăn học.

Nhiều năm sau, cả Bo Ri và Min Jung đều trở thành nhà thiết kế hanbok. Nếu như Min Jung trở thành học trò cưng của mẹ ruột Bo Ri thì Bo Ri lại được bác dâu của mình chỉ dạy. Tất nhiên Bo Ri không hề biết quan hệ thực sự của cô với người đang giúp đỡ mình. Sợi dây ân oán giữa Min Jung và Bo Ri ngày càng rối rắm khi Min Jung tìm mọi cách để che giấu bí mật về Bo Ri trong khi Bo Ri vẫn cứ ngây thơ tốt bụng giúp đỡ người mà cô tưởng là chị ruột.

Những kịch bản với các mối quan hệ chồng chéo, những nhân vật có thân phận bí mật như thế này rất được khán giả Việt yêu thích nên Jang Bo Ri Is Here bản Việt hóa rất dễ thành công.