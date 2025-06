Sau "Kiêu hãnh và Định kiến", đến lượt "Lý trí và Tình cảm" có phiên bản mới

HHT - Sau thành công của "Kiêu hãnh và Định kiến", các tác phẩm của nhà văn Jane Austen tiếp tục chứng minh sức hút vượt thời gian với bản chuyển thể mới của "Lý trí và Tình cảm".

Nữ diễn viên Daisy Edgar-Jones đã xác nhận sẽ đảm nhận vai Elinor Dashwood trong bản chuyển thể điện ảnh mới nhất của tiểu thuyết Sense and Sensibility(tựa Việt: Lý trí và Tình cảm).Trong phim, Daisy sẽ hóa thân cô chị cả điềm đạm, lý trí, cùng hành trình đối lập với em gái Marianne trong việc đối diện với tình yêu, mất mát và những biến động tài chính trong bối cảnh xã hội nước Anh thế kỷ 18.

Thông tin nữ diễn viên Daisy Edgar-Jones vào vai Elinor trong bản mới của Sense and Sensibility nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người hâm mộ, nhiều người bày tỏ sự háo hức khi một “Jane Austen girl” mới sắp sửa xuất hiện trên màn ảnh.

Daisy Edgar-Jones sinh năm 1998, từng tạo được dấu ấn qua các bộ phim như Twisters (2024), Fresh (2022) và đặc biệt là Normal People (2020), một trong những vai diễn mở đường cho cô tại Hollywood. Daisy được biết đến là gương mặt quen thuộc của các dự án chuyển thể từ sách, nổi bật với Where the Crawdads Sing (Xa Ngoài Kia Nơi Loài Tôm Hát) hay Under the Banner of Heaven (Dưới Ngọn Cờ Thiên Đường).

Dù qua đời hơn hai thế kỷ trước, Jane Austen (1775 - 1817) vẫn là một trong những tượng đài không thể phai mờ trong nền văn học Anh. Với sáu tiểu thuyết chính, bao gồm những tác phẩm kinh điển như Kiêu hãnh và Định kiến (Pride and Prejudice), Lý trí và Tình cảm (Sense and Sensibility) hay Emma., bà đã tạo ra một bức tranh chân thực và đầy châm biếm về giới trung lưu Anh Quốc cuối thế kỷ 18.

Là cuốn tiểu thuyết đầu tay của Jane Austen, Sense and Sensibility lần đầu ra mắt năm 1811 và nhanh chóng được yêu thích bởi lối viết dí dỏm, những quan sát tinh tế về xã hội cùng chiều sâu cảm xúc vượt thời đại. Không chỉ thể hiện sự nhạy bén trong phân tích nội tâm nhân vật nữ, tác phẩm còn là lời phản ánh khéo léo về các chuẩn mực và định kiến của tầng lớp trung lưu lúc bấy giờ.