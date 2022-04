Sau loạt khoảnh khắc gây tranh cãi tại "Sao Nhập Ngũ", Puka chính thức lên tiếng

HHT - Tham gia Sao Nhập Ngũ 2022, Puka khiến cư dân mạng nổ ra nhiều luồng tranh cãi với những khoảnh khắc "dở khóc dở cười". Mới đây, người đẹp 8X đã có những chia sẻ liên quan đến loạt ồn ào này.

Sau những tập đầu tiên lên sóng của Sao Nhập Ngũ 2022, Puka trở thành đề tài bàn tán của cộng đồng mạng bởi cách thể hiện, nói chuyện của cô chưa thực sự được lòng số đông khán giả. Vừa qua, nữ diễn viên đã có những chia sẻ thẳng thắn liên quan đến loạt lùm xùm này.

Xuất hiện ở tập 1, Puka khiến người xem ấn tượng với outfit "hồng toàn tập". Chia sẻ về lý do chọn trang phục có màu sắc không-liên-quan với môi trường quân đội, Puka cho biết bản thân cô là một "fan cứng" của màu hồng, mọi thứ có màu hồng đều được nữ diễn viên ưu ái. Chính vì thế, Puka đem đến chương trình những trang phục mình sử dụng hằng ngày và nếu được lựa chọn lại, cô vẫn chọn outfit hồng bởi người đẹp 8X quan niệm trang phục là sở thích cá nhân.

Bên cạnh đó, trong tập 4, Puka đã có những giây phút rơi nước mắt khi đôi co với Đại đội trưởng. Khi được hỏi về lý do tập trung muộn, cô giải thích vì đây là ngày đầu, do lạnh quá nên bị loay hoay, cộng thêm việc không biết nhà tắm ở đâu nên bị trễ hơn mọi người. Sau đó, Đại đội trưởng không chấp nhận lý do mà cô đưa ra. Cuối cùng, vì không muốn phải tranh cãi thêm, Puka đáp lại: "Đó là lý do của tôi, là những lý do thật. Còn tin hay không thì tùy ạ".

Trải lòng về câu chuyện gây tranh cãi này, người đẹp 8X cho biết: "Vì mình trả lời nhưng không được chấp nhận nên cảm xúc lúc đó khá khó chịu, do đó đã có cách sử dụng ngôn từ chưa thực sự phù hợp với môi trường quân đội. Tuy nhiên, có những khán giả thông cảm, thấu hiểu cho câu chuyện đó của Puka và mình rất biết ơn. Ở khoảnh khắc đó, Puka tự nhận thấy mình chưa kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân và sẽ rút kinh nghiệm để trở nên tốt hơn". Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng khẳng định cô không nói dối trong những lý do được trình bày với Đại đội trưởng.

Trước những luồng ý kiến trái chiều của netizen, Hòa Minzy từng lên tiếng bênh vực Puka. Đáp lại bình luận có ý so sánh mình với đàn chị, nữ ca sĩ đã chọn đứng về phía Puka: "Chị ấy là một người rất dễ thương và thật lòng. Đang thể hiện cái con gái của bản thân thôi ạ, lại chưa quen môi trường nên mới thế! Mọi người xem tiếp để thấy sự thay đổi mạnh mẽ của Puka nha ạ".

Chia sẻ về mối quan hệ giữa mình và Hòa Minzy, Puka cho biết trước khi tham gia Sao Nhập Ngũ, cả hai chỉ đơn thuần có biết nhau và từng tiếp xúc qua các show truyền hình. Thế nhưng, chỉ sau ngày đầu tiên gặp nhau ở quân đội thì nữ diễn viên khá vui vì "Hai chúng tôi rất hợp tính nhau. Không chỉ với Hòa Minzy, kể cả với Cara, Minh Tú là những người lần đầu làm việc chung thì Puka cũng cảm thấy họ đều là những người tuyệt vời, 8 thành viên của chương trình đều là những mảnh ghép hoàn hảo của nhau". Hơn thế nữa, Puka cũng cho hay, sau khi chương trình kết thúc, cô và mọi người vẫn thường xuyên tâm sự và giữ mối quan hệ thân thiết.

Khi được hỏi về vấn đề sức khỏe của bản thân ảnh hưởng thế nào đến Puka khi tham gia Sao Nhập Ngũ, Puka cho biết cô từng từ chối chương trình ở mùa trước vì lý do này. Tuy nhiên, nữ diễn viên quyết định thử sức một lần vì "Duy Khánh khuyên tôi cứ thử đi vì mình còn trẻ mà. Khi tham gia chương trình, vấn đề thể lực không ảnh hưởng nhiều, khi sinh hoạt thì mọi người thả lỏng nhưng khi thực hiện thử thách tất cả đều nghiêm túc và tập trung sức mạnh tối đa để hoàn thành nhiệm vụ".

Cuối cùng, Puka khẳng định khoảng thời gian tham gia Sao Nhập Ngũ rất xứng đáng và "Cả đời này tôi không thể có những giây phút như thế lần thứ hai". Nữ diễn viên cũng cho biết cô không lo lắng việc hình ảnh bị ảnh hưởng sau chương trình bởi mỗi khán giả có một góc nhìn riêng và Puka đang cố gắng hết sức để cống hiến và thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao.