Sau những ngày oi bức, Hà Nội sắp bước vào đợt nắng nóng cuối cùng của tháng 8

HHT - Thủ đô Hà Nội đã có nhiều ngày oi bức, dù thỉnh thoảng có mưa dông nhưng thời tiết vẫn không dịu đi nhiều. Trong những ngày tới, Hà Nội có khả năng có đợt nắng nóng cuối cùng của tháng 8. Đợt nắng nóng này sẽ bắt đầu từ bao giờ và có dài ngày không?

Thời tiết ở các khu vực thuộc miền Bắc nước ta đang khá khác biệt nhau. Ở Tây Bắc, Việt Bắc và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Còn ở đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm Thủ đô Hà Nội, có những lúc có mưa dông nhưng không diễn ra trên diện rộng, cũng không kéo dài, ban ngày trời nóng oi.

Sự oi bức ở Hà Nội trong những ngày qua là do độ ẩm cao - độ ẩm cao đi kèm với nhiệt độ không khí cao sẽ khiến nhiệt độ cảm nhận thực tế tăng lên, con người cảm thấy oi bức khó chịu, đôi khi ngột ngạt. Ngoài ra, do nhiệt độ không chênh lệch nhiều giữa ngày và đêm - tối và đêm nhiệt độ vẫn khá cao, nên nhiều người mệt mỏi.

Ở Hà Nội, nhiệt độ hôm nay, 23/8, có giảm so với hôm qua, nhưng không nhiều. Trưa và chiều nay, nhiệt độ cảm nhận vẫn lên đến 39 - 40oC. Sang thứ Bảy, nhiệt độ sẽ giảm một chút nữa.

Từ Chủ Nhật hoặc thứ Hai tới (25/8 - 26/8), Hà Nội có khả năng bước vào một đợt nắng nóng (là khi nhiệt độ không khí cao nhất trong ngày từ 35oC trở lên). Đợt nắng nóng này được dự báo sẽ kéo dài 3 - 4 ngày (đến khoảng thứ Tư, 28/8). Trong khoảng thời gian đó, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội có thể lên đến 42 - 43oC, rất nóng. Thậm chí, ngày 28/8 có thể có nắng nóng gay gắt (là khi nhiệt độ không khí cao nhất trong ngày từ 37oC trở lên, nhiệt độ cảm nhận có thể cao hơn khá nhiều), người dân nên che chắn nắng cẩn thận khi ra ngoài.

Trong đợt nắng nóng cuối cùng của tháng 8 này, ở Hà Nội vẫn có thể có mưa rào và dông rải rác, nhưng ít.