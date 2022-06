Sau thành công của “Squid Game”, Lee Yoo Mi có vai chính đầu tiên đóng cùng Ong Seung Woo

HHT - Đó chính là phần 2 của bộ phim đình đám “Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon” đã làm nên thành công cho Park Bo Young và Park Hyung Sik!

Bộ phim Strong Woman Do Bong Soon (Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon) phát sóng vào năm 2017, với diễn xuất chính của Park Bo Young và Park Hyung Sik. Đây là một bộ phim thành công của phim truyền hình Hàn Quốc, được yêu thích không chỉ ở xứ kim chi mà còn trên toàn châu Á. Cho đến nay, Park Bo Young và Park Hyung Sik trong bộ phim này vẫn được xem là một trong những cặp đôi màn ảnh đẹp nhất bởi chemistry siêu đỉnh.

Strong Woman Do Bong Soon là câu chuyện xoay quanh cô nàng nấm lùn Do Bong Soon (Park Bo Young). Mặc dù nhỏ nhắn nhưng ngay từ khi sinh ra, Do Bong Soon đã có sức mạnh phi thường như Á thần Hercules trong Thần Thoại Hy Lạp, như có thể nhấc đầu xe tải lên chỉ bằng tay không.

Do Bong Soon có ước mơ trở thành một nhà thiết kế game, vì thế đã xin vào làm trong công ty game mà Ahn Min Hyuk (Park Hyung Sik) là giám đốc điều hành. Nhận ra sức mạnh lực sĩ của Do Bong Soon, Ahn Min Hyuk đã giao cho cô công việc… vệ sĩ, rồi cuối cùng “thăng cấp” làm… bạn gái.

Đối với những ai đã xem Strong Woman Do Bong Soon, hẳn đều biết rằng sức mạnh phi thường này là “món quà” dành cho tất cả nữ giới trong gia đình của Do Bong Soon. Nhưng chỉ cần sử dụng sức mạnh này để làm việc xấu, tư lợi cá nhân, năng lực sẽ biến mất khiến người đó trở thành người bình thường.

Mới đây, thông tin Strong Woman Do Bong Soon sẽ có phần tiếp theo sau 5 năm khiến các fan của bộ phim này vô cùng hân hoan. Tuy nhiên, ở phần 2, câu chuyện không còn xoay quanh Do Bong Soon và Ahn Min Hyuk nữa mà sẽ là hệ thống nhân vật hoàn toàn mới. Vì thế, phần 2 cũng mang tên mới: Strong Woman Kang Nam Soon!

Kang Nam Soon là một người họ hàng xa của Do Bong Soon, và cũng như những người phụ nữ trong dòng họ, Kang Nam Soon cũng có sức mạnh phi thường lực sĩ dù vẻ ngoài nhỏ nhắn. Khi còn nhỏ, Kang Nam Soon bị lạc ở Mông Cổ, nay khi đã lớn cô đến Gangnam (Hàn Quốc) với hy vọng tìm được cha mẹ mình. Vô tình, Kang Nam Soon có liên quan đến các vụ án về ma túy ở Gangnam. Dựa vào vài tình tiết hé lộ về nội dung phim, có thể thấy Strong Woman Kang Nam Soon sẽ phát triển theo hướng trinh thám, hành động xen kẽ với hài lãng mạn.

Đảm nhận vai nữ chính của Strong Woman Kang Nam Soon là Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất Baeksang 2022 - Lee Yoo Mi. Sau hai siêu phẩm truyền hình nổi tiếng là Squid Game và All Of Us Are Dead (Ngôi Trường Xác Sống), Lee Yoo Mi bắt đầu được chú ý không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở quốc tế. Sau 12 năm chỉ đóng vai nhỏ và vai phụ, Lee Yoo Mi nay đã có vai nữ chính.

Trong một bộ phim tình cảm hài lãng mạn không thể thiếu nam chính, và nam chính của Strong Woman Kang Nam Soon chính là Ong Seong Wu. Mỹ nam Wanna One sẽ vào vai Kang Hee Sik, một thám tử, người đảm nhận điều tra các vụ án liên quan đến ma túy ở Gangnam.

Đối đầu với “nữ siêu nhân” không thể thiếu một nhân vật phản diện xứng tầm, và mỹ nam Byeon Woo Seok của Record of Youth sẽ đảm nhận vai trò này.

Ngoài Lee Yoo Mi, Strong Woman Kang Nam Soon cũng bổ sung thêm hai nữ “siêu nhân” để sức mạnh của phái nữ trong phim càng thêm “áp đảo”. Nữ diễn viên Chuyện Tình Paris Kim Jung Eun sẽ vào vai mẹ của Kang Nam Soon. “Bà mẹ quốc dân” Kim Hae Sook nổi tiếng trong I Hear Your Voice, Hospital Playlist sẽ vào vai bà ngoại của Kang Nam Soon.

Được biết, Strong Woman Kang Nam Soon sẽ bắt đầu ghi hình vào mùa Hè năm nay và dự kiến phát sóng vào năm sau.