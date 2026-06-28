Say Hi Rực Rỡ: RHYDER gặp nguy hiểm, Pháp Kiều có "hiểu lầm" với hai Anh Trai

Sau nhiều ngày cùng nhau chinh phục những thử thách sinh tồn giữa đại ngàn Kon Ka Kinh, hành trình của dàn Anh trai trong Say Hi Rực Rỡ cũng chính thức bước vào chặng cuối trong rừng.

Trở lại trong teaser tập 4, Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục đảm nhận vai trò người dẫn dắt và ngay lập tức "chiêu đãi" dàn Anh trai bằng loạt thử thách mới. Được khán giả ví là "khắc chế" của các thành viên, mỗi lần Dương Lâm xuất hiện đều kéo theo những nhiệm vụ buộc cả đội phải liên tục vận động và phối hợp để hoàn thành. Loạt thử thách lần này được dự đoán sẽ là phép thử không nhỏ về thể lực cũng như tinh thần đồng đội của các Anh trai.

Dương Lâm trở lại, hứa hẹn mang đến "liên hoàn thử thách".

Mở đầu ngày mới, bầu không khí tại Kon Ka Kinh nhanh chóng được khuấy động bằng một "concert" ngẫu hứng giữa đại ngàn. Những ca khúc quen thuộc trong Anh Trai "Say Hi" liên tục vang lên, khiến các Anh trai không giấu được sự phấn khích khi cùng hòa giọng, nhún nhảy và tiếp thêm năng lượng cho nhau trước khi bước vào nhiệm vụ mới.

Không cần sân khấu hay ánh đèn, chính thiên nhiên hùng vĩ và nguồn năng lượng của các thành viên đã tạo nên một màn trình diễn đầy ngẫu hứng, ngập tràn tiếng cười.

Tuy nhiên, bầu không khí vui vẻ nhanh chóng nhường chỗ cho thử thách chính thức. Theo teaser tập 4, các Anh trai phải phối hợp thực hiện một nhiệm vụ đồng đội đòi hỏi cả sức mạnh lẫn sự ăn ý. Toàn bộ thành viên sẽ cùng khiêng những bao tải nặng để tạo lực đỡ, trong khi RHYDER nằm trên tấm ván phía trên và hoàn thành phần chơi.

Những khoảnh khắc nam rapper liên tục chao đảo trong teaser khiến khán giả hồi hộp, đồng thời đặt ra câu hỏi liệu cả đội có thể vượt qua thử thách được đánh giá là một trong những phần chơi khó nhất của hành trình hay không.

Chỉ cần một người mất nhịp hoặc phối hợp không chính xác, RHYDER có thể mất thăng bằng và rơi xuống đất.

Không chỉ hé lộ những thử thách căng thẳng, teaser tập 4 còn úp mở nhiều khoảnh khắc giàu cảm xúc khi các Anh trai lần đầu mở lòng về những điều ít khi chia sẻ. Đáng chú ý, hai thành viên của MOPIUS là JSOL và HURRYKNG có dịp bộc bạch những góc khuất trong suy nghĩ của mình sau nhiều ngày đồng hành cùng các anh em.

Nếu JSOL lần đầu thẳng thắn nói về cảm giác tự ti và những lần nghi ngờ chính bản thân, thừa nhận đôi lúc chưa thực sự nhìn thấy giá trị của mình, thì HURRYKNG cũng trải lòng về tính cách hướng nội, ít bộc lộ cảm xúc. Nam rapper cho biết bản thân nhiều khi khá thụ động trong giao tiếp, khiến anh luôn có cảm giác chưa thực sự kết nối với mọi người như mong muốn.

JSOL và HURRYKNG chia sẻ về những tâm tư của mình.

Teaser còn "quăng hint" về một tình huống khiến cộng đồng mạng bàn tán. Pháp Kiều bất ngờ tiết lộ bản thân từng "có hiểu lầm với hai người trong dàn Anh trai" khiến Hùng Huỳnh, Đức Phúc và RHYDER liên tục nhìn nhau với vẻ mặt đầy bất ngờ, danh tính hai nhân vật được nhắc đến vẫn được chương trình giữ kín.