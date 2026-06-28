Đông Hùng - Võ Hạ Trâm khiến 20.000 khán giả "nổi da gà" tại Concert Thanh Xuân

HHTO - Hai giọng ca nội lực của làng nhạc Việt liên tục khiến hơn 20.000 khán giả tại Trường đua F1 Mỹ Đình đứng ngồi không yên với loạt tiết mục hào hùng, đậm tinh thần tuổi trẻ và lòng tự hào dân tộc.

Tối 27/6, Concert Thanh Xuân 2026 đã diễn ra tại Trường đua F1 Mỹ Đình với sự tham gia của hơn 20 nghệ sĩ cùng khoảng 20.000 khán giả. Chương trình được xây dựng như hành trình kể chuyện về tuổi trẻ Việt Nam qua ba chương: Thanh xuân bất diệt, Khát vọng thanh xuân và Thanh xuân rực rỡ.

Xuyên suốt chương trình, âm nhạc, ánh sáng, những lá cờ đỏ sao vàng cùng những giai điệu sôi động đã tạo nên một đêm diễn giàu cảm xúc.

Sân khấu chương trình được dàn dựng chỉn chu cả phần nhìn và phần nghe.

Khán giả hào hứng tận hưởng concert.

Giữa dàn nghệ sĩ đông đảo, Đông Hùng là một trong những gương mặt để lại nhiều dấu ấn nhất. Chất giọng vang, khỏe và đầy cảm xúc của nam ca sĩ trong ca khúc Đường lên phía trước đã tái hiện không khí hào hùng của những năm tháng lịch sử. Đặc biệt, hoạt cảnh hàng trăm diễn viên kéo pháo được dàn dựng công phu, gợi lại trong khán giả ký ức về Chiến dịch Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" năm nào.

Khán giả choáng ngợp trước sự đầu tư trong tiết mục của Đông Hùng.

Nếu Đường lên phía trước mang màu sắc lắng đọng thì bản mashup Khát vọng tuổi trẻ - It's My Life trong phần hai của chương trình đã khiến bầu không khí nóng hơn bao giờ hết. Với chất giọng nội lực, “Anh tài” sinh năm 1993 đã "đốt cháy" Concert Thanh Xuân, khiến khán giả không ngừng nhún nhảy theo từng giai điệu.

Từ ca khúc cách mạng hào hùng cho đến thể loại Pop Rock bùng nổ, Đông Hùng đều cho thấy khả năng xử lý sân khấu và hát live ấn tượng.

Bên cạnh sân khấu solo bùng nổ, màn kết hợp giữa Đông Hùng và Võ Hạ Trâm tiếp tục trở thành điểm nhấn đặc biệt của Concert Thanh Xuân. Sau bản hit gây sốt Viết tiếp câu chuyện hòa bình tại Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bộ đôi tiếp tục "song kiếm hợp bích" tại Concert Thanh Xuân, một lần nữa làm khán giả "nổi da gà" khi hòa giọng trong mashup Tự nguyện - Mãi mãi tuổi 20.

Cặp bài trùng Đông Hùng - Võ Hạ Trâm chưa bao giờ khiến khán giả thất vọng.

Nhiều khán giả có mặt tại sân cho biết đây là một trong những tiết mục khiến họ xúc động nhất xuyên suốt chương trình.

Trước đó, Võ Hạ Trâm cũng gây ấn tượng mạnh với màn trình diễn Việt Nam kiêu hãnh. Ở phần drop, nữ ca sĩ đếm nhịp để 20.000 khán giả cùng hòa giọng và lắc lư theo giai điệu. Sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại, tinh thần dân tộc và năng lượng tuổi trẻ đã giúp Concert Thanh Xuân tạo nên màu sắc rất riêng.

Giọng hát live đẳng cấp của Võ Hạ Trâm kết hợp dàn dựng sân khấu hoành tráng tạo nên màn trình diễn đúng chất "niềm kiêu hãnh Việt Nam".

Concert Thanh Xuân 2026 đã trở thành nơi hàng chục nghìn người trẻ cùng hòa chung cảm xúc qua những giai điệu về Tổ quốc, tuổi trẻ và khát vọng cống hiến. Và trong bầu không khí ấy, Đông Hùng cùng Võ Hạ Trâm chính là hai trong số những nghệ sĩ để lại nhiều dư âm nhất với khán giả.