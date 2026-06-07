Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ: Dương Lâm "xịt keo" trước bé Tư, CODY Nam Võ được khen

Tối 6/6, Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ lên sóng tập 3, mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc. Ở tập này, khách mời Lê Dương Bảo Lâm mang đến cho sáu "cái đuôi nhỏ" và con trai của anh - bé Kuphin bài học nhận biết các loại quả. Bên cạnh đó, dàn "Anh trai" và Dương Lâm cũng cung cấp thêm một số kiến thức cơ bản về quy trình trồng cây và giúp các bé thực hành.

Nếu tập 1 dàn "Anh trai" thể hiện khả năng chăm trẻ, tập 2 cho thấy sự kết nối giữa các anh em thì tập 3 mang đến những khung hình các nhóc tì cùng yêu thương, chăm sóc, trò chuyện và hỗ trợ lẫn nhau.

Dương Lâm bị bé Tư "ngoảnh mặt làm ngơ"

Sau ba ngày đồng hành cùng chương trình, bé Tư - con gái diễn viên Vân Trang chiếm được nhiều cảm tình của khán giả. Những màn ứng xử hài hước, lém lỉnh, những câu thoại "rặc miền Tây" và động tác đập tay lên trán mỗi khi "rơi vào tình huống khó xử" của nhóc tì khiến khán giả "xem hoài không chán".

"Mầm non giải trí" bé Tư "thở cũng ra meme".

Trong tập mới nhất, khi Lê Dương Bảo Lâm ghé thăm "lớp học Say Hi", hớn hở chào hỏi thì lại nhận về loạt biểu cảm "mặt lạnh" của các bé - có lẽ vì còn buồn ngủ hoặc đói bụng. Đến bữa cơm, Dương Lâm liên tục kể cho các bé nghe về đàn cá xuất hiện trong chai nước mắm. Nửa ngờ nửa thật, các bé gật đầu cho qua nhưng UYU lại phản biện "con đâu có thấy đâu". Ngay lập tức, bé Tư đành miễn cưỡng đứng dậy giải vây cho chú Lâm trong sự bất lực "nè cá nè" và chỉ vào hình ảnh trên bao bì.

1001 biểu cảm đáng yêu hết nấc của bé Tư.

Chưa hết, giây phút chia tay của Dương Lâm với lớp học viral khắp mạng xã hội. Trong khi các bé cùng chào tạm biệt nam diễn viên thì bé Tư lại quay lưng tập trung ăn trái cây, không mảy may quan tâm. Đến lúc được Dương Lâm gọi thẳng đích danh, cô bé mới miễn cưỡng xoay người kèm thái độ "chíu khọ", rồi lại đập tay lên trán khiến dàn "Anh trai" phì cười.

Bé Tư "phũ phàng", "hổng có ưa" Dương Lâm khiến fan hả hê: "Cái nết chị Tư vậy mới vừa với Diễm".

Trên trang cá nhân, Dương Lâm và diễn viên Vân Trang cùng chia sẻ lại khoảnh khắc quá đỗi đáng yêu này với các lời miêu tả hài hước như: "Ánh mắt yêu thương của bé Tư dành cho Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ", "Sao chị bé Tư thái độ với tui vậy", "Mũi tên uất hận Tư dành cho Diễm".

Không chỉ hài hước, bé Tư còn nghiêm túc, kỹ tính và chỉn chu trong các hoạt động. Cô bé quan tâm, hướng dẫn tỉ mỉ cho Danil.

CODY Nam Võ "vò đầu bứt tóc"

"25 phút mà như 25 kiếp người" là cảm giác của CODY Nam Võ khi một mình trông sáu "cái đuôi nhỏ". Vì phải tham gia buổi tổng duyệt concert Anh Trai Say Hi D-9 (đã diễn ra hồi 17/4), ISAAC, JSOL, HURRYKNG phải "tan trường" sớm để đến địa điểm tập luyện, chỉ còn CODY ở lại. Dù đã hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng như cho các bé học tập - ăn - ngủ nhưng thử thách chơi cùng các bé cũng không hề đơn giản.

Dù các bé ngoan ngoãn, nghe lời, cùng phụ giúp CODY nhưng để cùng lúc chiều lòng cả 6 "hệ điều hành" là một thử thách lớn.

CODY Nam Võ "quay cuồng", hết bị Alex gọi lại đến Danil đòi uống nước, UYU muốn bế. Rồi phải chạy theo Chloe, hay hướng dẫn Tin Tin, bé Tư tô màu. Sau thời gian hỳ hục, nam ca sĩ cũng thành công việc, được khán giả khen ngợi khi xử lý khéo léo tình huống Alex vô tình làm UYU bị thương, nhẹ nhàng dỗ dành cô bé.

Đặc biệt, trong một số clip hậu trường khi các bé đã được đưa đến nơi dàn "Anh trai" đang tổng duyệt, giây phút CODY "trút bỏ hết gánh nặng", trở thành "cái đuôi 3,0 tuổi" khiến fan thích thú.

CODY Nam Võ ân cần chăm lo cho các bé.