UPRIZE gây chú ý tại đêm nhạc OSUNFEST, khả năng trình diễn tiến bộ rõ rệt

HHTO - Xuất hiện tại OSUNFEST 2026 cùng dàn nghệ sĩ đình đám, UPRIZE gây bất ngờ với khả năng hát live, giữ đội hình ổn định và màn hội ngộ với "thầy" SOOBIN trước thềm ra mắt chính thức.

Tối 6/6, đại nhạc hội OSUNFEST 2026 chính thức diễn ra với quy mô hơn 25.000 khán giả. Dưới bàn tay của Giám đốc âm nhạc SlimV, chương trình được xây dựng như một hành trình trải nghiệm đa giác quan với concept sân khấu đa dạng, đưa khán giả đi qua nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau.

Giữa dàn nghệ sĩ đình đám, UPRIZE vẫn trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều sau chương trình nhờ màn trình diễn tiến bộ rõ rệt. Nhóm mang đến 4 ca khúc, trong đó có những bài hát quen thuộc như Úm Ba La hay Take U Home Tonight. Không chỉ gây ấn tượng bởi năng lượng sân khấu trẻ trung, điều khiến nhiều khán giả bất ngờ nằm ở khả năng giữ đội hình ổn định dù liên tục di chuyển với cường độ cao, đồng thời vẫn duy trì phần hát live.

UPRIZE mang đến màn trình diễn Úm Ba La với phần mở đầu được làm mới. Nguồn: Facebook UPRIZE.

Nhiều fancam lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc các thành viên vừa thực hiện vũ đạo vừa giữ được khả năng hát ổn định. Đặc biệt, Long Hoàng và Phúc Nguyên nhận nhiều lời khen khi vẫn lên được những nốt cao với lực tốt trong lúc nhảy liên tục. Một bộ phận khán giả cũng đánh giá cao việc nhóm hạn chế tối đa việc phụ thuộc vào backing track - bản thu âm nhạc nền hoặc giọng hát phụ được phát sẵn để hỗ trợ nghệ sĩ khi biểu diễn trực tiếp. Chính yếu tố này khiến màn trình diễn của UPRIZE gây ấn tượng tốt với cả cộng đồng RIZER lẫn non-fan.

So với nhiều nhóm nhạc được đào tạo trong thời gian dài, hành trình rèn luyện của UPRIZE được xem là khá ngắn. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 100 ngày đào tạo chuyên sâu từ chương trình Tân Binh Toàn Năng và vài tháng hoạt động thực tế, nhóm đã cho thấy tiềm năng của một nhóm nhạc chuyên nghiệp. Dù vậy, nhiều khán giả cũng cho rằng UPRIZE vẫn cần trau dồi thêm về kỹ thuật thanh nhạc lẫn kinh nghiệm làm chủ sân khấu ở các set diễn dài hơi.

7 chàng trai hội ngộ "thầy" SOOBIN tại hậu trường OSUNFEST. Nguồn: @gautrucvimo.

Sau OSUNFEST 2026, UPRIZE đang bước vào giai đoạn nước rút trước thềm debut chính thức. Nhóm dự kiến phát hành album đầu tay mang tên THĂNG trong tháng 6, đồng thời mở bán phiên bản album vật lý. Fan meeting đầu tiên của nhóm cũng sẽ diễn ra vào tháng 7 tại TP.HCM. Với những tín hiệu tích cực từ các sân khấu gần đây, cộng đồng RIZER đang đặt nhiều kỳ vọng vào giai đoạn debut sắp tới của 7 nghệ sĩ trẻ.