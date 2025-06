RM và V BTS xuất ngũ trong vòng tay ARMY, trưởng nhóm vẫn "tẻn tẻn" như ngày nào

HHT - Sáng 10/6, RM - V (BTS) chính thức xuất ngũ trong sự chào đón nồng nhiệt của các ARMY. Chứng kiến tương tác trực tiếp siêu đáng yêu của bộ đôi "4 O'Clock" của cả hai sau thời gian dài đã khiến các fan vỡ òa.

Sáng hôm nay (10/6), RM và V (BTS) hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự 18 tháng. Cả hai lần lượt là người thứ 3 và thứ 4 của BTS xuất ngũ, trước khi các thành viên còn lại đều trở về trong tháng 6 năm nay.

Sau khi rời doanh trại, RM và V đã có dịp giao lưu cùng người hâm mộ trong một sự kiện xuất ngũ được tổ chức tại Công viên thể thao ở Chuncheon, tỉnh Gangwon (Hàn Quốc). Trong đó, RM là thành viên của ban nhạc quân đội Sư đoàn 15 và V là thành viên của Lực lượng đặc nhiệm thuộc Cảnh sát quân sự Quân đoàn 2.

Cả hai tái xuất rạng rỡ trước công chúng, nơi đã có đông đảo người hâm mộ chờ đón. Không hổ danh là thành viên của ban nhạc quân đội, RM "tạo nét" quen thuộc khi bước vào cùng chiếc kèn saxophone khiến fan cười ngất.

Bộ đôi "4 O'Clock" trả lời câu hỏi của phóng viên, không quên "mảng miếng" bằng cách lịch sự tự giới thiệu và còn nhờ người kia giúp đỡ. Chứng kiến tương tác trực tiếp của cả hai sau một thời gian dài đã khiến fan vỡ òa vì xúc động.

Sau RM - V, Jimin và Jung Kook sẽ xuất ngũ vào ngày mai (11/6) và cuối cùng là SUGA vào ngày 21/6. Hàng loạt từ khóa như "BTS is back", "We are back" dẫn đầu top trending toàn cầu, chứng minh sức bùng nổ của BTS trước ngày đoàn tụ không xa.

Những thông tin liên quan đến BTS Festa (sự kiện kỷ niệm ngày debut hàng năm của BTS vào 13/6) năm nay đang được fan mong ngóng. Bởi ngày đặc biệt này sẽ đánh dấu sự trở lại của một BTS gần đầy đủ sau 2 năm chờ đợi của người hâm mộ.