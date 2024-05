RM BTS tìm kiếm lối thoát khỏi mê cung cảm xúc đầy dí dỏm trong MV "LOST!"

HHT - RM chính thức tái xuất với album solo "Right Place, Wrong Person" cùng MV ca khúc chủ đề "LOST!", đưa sự trầm mặc, suy tư của mỗi cá nhân trở thành cảm hứng nghệ thuật. Anh dẫn dắt người nghe theo từng cung bậc cảm xúc, khơi gợi sự đồng cảm để tìm kiếm lối thoát trong mê cung của sự lạc lối.

LOST! thuộc thể loại Alternative Pop với tiết tấu nhanh dồn dập, RM khám phá sâu hơn về sự phức tạp của cảm giác lạc lõng và bất an do những cảm xúc mâu thuẫn gây ra. Bài hát mang đến một tia hy vọng, truyền tải thông điệp ngay cả khi lạc lối, sự hiện diện và hỗ trợ của những người bạn có thể mang lại niềm an ủi và dẫn đường cho bạn. Âm thanh gây nghiện kết hợp chất giọng trầm bổng cuốn hút của RM càng làm tăng thêm sức hút của bài hát.

MV LOST! ghi lại hành trình thoát khỏi mê cung suy nghĩ của RM theo một cách hóm hỉnh, những cảm xúc nội tâm như sự lạc quan, hoài nghi hay bối rối được thể hiện bằng cách hóa thân thành những nhân vật khác nhau. MV chứa đựng những câu chuyện và hình ảnh kích thích trí tưởng tượng, khơi dậy sự hứng thú và để lại ấn tượng khó phai trong lòng người xem.

MV được chỉ đạo bởi đạo diễn người Pháp - Aube Perrie, người đã cầm trịch cho các MV đình đám khác bao gồm Music For a Sushi Restaurant và Satellite của Harry Styles.

Album Right Place, Wrong Person là một lời tự sự dài về những cảm xúc chung mà ai cũng từng trải qua ít nhất một lần trong đời. RM sâu sắc trải nghiệm, khám phá những khoảnh khắc xa lạ và khám phá bản thân. Sử dụng ca từ chân thành và nội tâm, trưởng nhóm BTS kết nối với người nghe mang đến niềm an ủi và thấu hiểu cho những ai từng cảm thấy lạc lõng.