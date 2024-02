Siêu anh hùng “Madame Web” trong Vũ trụ Người Nhện bị chê tơi tả sau buổi ra mắt

HHT - “Madame Web” là bộ phim thứ tư trong “Vũ trụ Người Nhện” của hãng Sony. Và những phản ứng sau buổi ra mắt phim đã cho thấy đây là một trong những phim siêu anh hùng tệ nhất năm nay, dù năm 2024 chỉ vừa mới bắt đầu.

Khi Sony Pictures để Peter Parker - Spider-Man gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel, hãng phim cũng tự xây cho mình một thương hiệu điện ảnh riêng về Người Nhện nhưng xoay xung quanh các nhân vật có liên quan đến Người Nhện (và vũ trụ này không có Người Nhện). Hãng đã có Venom (2018), Venom: Let There Be Carnage (2021) và Morbius (2022). Và nay, Madame Web là bộ phim thứ tư trong Vũ trụ Người Nhện của Sony.

Cho đến nay, các bộ phim thuộc Vũ trụ Người Nhện Sony tuy ghi dấu thành tích phòng vé ở mức khá đến trung bình nhưng nội dung lại nhận nhiều chỉ trích từ giới phê bình lẫn khán giả. Dựa vào những phản ứng đầu tiên về phim sau buổi ra mắt, có thể thấy Madame Web khó đạt được một trong hai điều trên - chất lượng lẫn doanh thu. Đa số các bình luận đều chê Madame Web là bộ phim siêu anh hùng tệ nhất từ trước tới nay.

Nhân vật chính của Madame Web là Cassandra Web, hay còn gọi là Cassie (Dakota Johnson). Câu chuyện bắt đầu khi mẹ của Cassie vẫn còn mang thai Cassie, bà đã đi đến Peru để tìm một loài nhện quý có khả năng chữa bệnh. Bị phản bội bởi nhà tài trợ đoàn thám hiểm là Ezekiel, bà chết trong rừng, nhưng cùng lúc đó bà bị cắn bởi một con nhện kỳ lạ và nó đã truyền sức mạnh cho con gái bà - chính là Cassie.

Khi trưởng thành, Cassie trở thành một nhân viên chăm sóc y tế. Trong một tai nạn suýt chết, năng lực của Cassie mới được “mở khóa”, theo đó cô có khả năng nhìn thấy tương lai và một số năng lực khác. Lúc này, Cassie nhìn thấy tương lai rằng Ezekiel đang truy sát ba cô gái tuổi teen bởi hắn cũng có sức mạnh của loài nhện, cũng nhìn thấy tương lai. Hắn đã thấy được rằng ba cô gái này trong tương lai sẽ trở thành Spider-Man và tiêu diệt hắn, vì thế hắn phải tiêu diệt họ trước khi chuyện đó xảy ra.

Sau buổi ra mắt, những phản ứng về Madame Web vô cùng tăm tối, bởi phim nhận được một loạt chê bai thậm tệ, không vớt được một điểm cộng nào. Nội dung phim bị chê rời rạc, rỗng tuếch, nhàm chán, không có điểm nhấn, hỗn loạn, thiếu kết nối - một kết quả có thể thấy được khi khai thác Vũ trụ Người Nhện mà lại không có Người Nhện. Nhân vật chính diện bị chê nhạt nhẽo, nhân vật phản diện bị nói vô hồn, và ba cô nàng tuổi teen không có vai trò gì lớn ngoài việc tạo ra một mớ rắc rối và “thả miếng” gây cười không hiệu quả.

Ngoài nội dung chẳng có điểm gì để khen, hành động cũ kỹ và kỹ xảo rẻ tiền của Madame Web cũng đáng để quên đi. Nhiều bình luận nhận xét chất lượng của Madame Web giống như loạt phim siêu anh hùng được sản xuất trước khi Vũ trụ Điện ảnh Marvel xuất hiện, nghĩa là đã rất lỗi thời. Ở thời điểm dòng phim siêu anh hùng đang sụt giảm doanh thu và hao hụt tình cảm của khán giả, ngay cả với những phim có chất lượng tốt hơn như Blue Beetle, Aquaman and The Lost Kingdom; thì Madame Web quả là “không thể cứu”.

Một số bình luận của netizen:

“Madame Web là một mớ hỗn độn đáng xấu hổ. Đây có lẽ là phim siêu anh hùng tệ nhất mà tôi đã từng xem.”



“Sony làm ơn từ bỏ Vũ trụ Người Nhện của mình đi.”

“Crush vừa rủ tôi đi xem Madame Web. Tôi xem Morbius đã thấy buồn ngủ rồi, hãy chúc tôi may mắn với…”

“Phim không tệ như tôi mường tượng, nhưng thật đáng buồn là nó không thể được coi là một phim tử tế.”