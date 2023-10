Siêu cúp bóng đá Quốc gia: Trận đấu giữa 2 CLB thành công nhất bóng đá Việt năm 2023

HHT - Người hâm mộ dĩ nhiên cũng không có lý do gì bỏ lỡ trận Siêu cúp Quốc gia 2023. Theo tiết lộ từ BTC, 12.000 vé được phát hành hết, hứa hẹn mang đến bầu không khí đặc biệt sôi động trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội.

Hai CLB thành công nhất bóng đá Việt vào năm 2023, hai truyền thống, hai phong cách bóng đá nhưng chung một khát khao giành lấy chiếc Cúp danh giá: Siêu cúp bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2023.

Trao đổi với báo Tiền Phong, anh Lê Thanh Hoàn, đại diện hội CĐV Đông Á Thanh Hóa cho biết vào ngày 6/10 sẽ có một đoàn xe chứa 800 CĐV Thanh Hóa ra Hà Nội. Họ kết hợp với lượng lớn người hâm mộ xứ Thanh đang sống và làm việc tại thủ đô cùng hội CĐV các CLB thân thiết, dự kiến sẽ có gần 3.000 người cổ vũ cho thầy trò HLV Popov.

Bên phía CLB Công an Hà Nội, anh Nguyễn Thanh Tùng, người sáng lập CHF, hội CĐV của đội bóng ngành Công an, cũng có sự chuẩn bị tương tự. Thành lập từ giữa những năm 1990, trải qua nhiều thăng trầm, đây là lần đầu những người yêu mến CLB Công an Hà Nội tận hưởng không khí của một trận tranh Siêu cúp. Họ đang rất mong chờ chiếc Cúp đầu tiên, nối tiếp danh hiệu vừa giành được ở V-League. Áo đỏ, cờ đỏ đã được chuẩn bị và CHF mong muốn nhuộm đỏ Hàng Đẫy, tiếp lửa cho Quang Hải và các đồng đội.

Phong cách chơi bóng, phương thức làm bóng đá khác nhau nhưng cùng chung một khao khát giành lấy Siêu cúp, danh hiệu mở màn cho mùa giải lịch sử và hứa hẹn tạo nên khởi đầu mới rực rỡ cho cả hai CLB, Công an Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa đã sẵn sàng. Ban tổ chức sẵn sàng và người hâm mộ cũng vậy, chúng ta cùng bước vào một trận đấu đỉnh cao không thể nào quên.

Trận Siêu cúp bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2023 khai mạc vào lúc 16h45' và chính thức khởi tranh lúc 17h ngày 6/10 trên sân Hàng Đẫy giữa CLB Công an Hà Nội, nhà vô địch V-League 2023 và CLB Đông Á Thanh Hóa, đội đoạt Cúp Quốc gia 2023. Ban tổ chức tiếp tục không đặt vấn đề bản quyền nhằm đưa Siêu cúp tới đại đa số khán giả. Trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên FPT Play, hệ thống mạng xã hội của FPT, báo Tiền Phong, VPF Media và các kênh truyền hình miễn phí khác.