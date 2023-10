Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2023: Trái tim Hoa hậu Đỗ Thị Hà hướng về đội tuyển nào?

HHT - Tham dự họp báo Siêu cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO năm 2023, Hoa hậu Đỗ Thị Hà ăn mặc đơn giản, khoe thần thái rạng rỡ cùng các người đẹp Ngọc Mai và Giáng My. Nàng hậu cũng tiết lộ trái tim mình hướng về đội tuyển nào trong trận cầu này.

Chiều 3/10, Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Người đẹp Nhân ái Ngọc Mai, người đẹp Phạm Giáng My tham dự họp báo Siêu cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO năm 2023 diễn ra tại báo Tiền Phong, Hà Nội.

Hai đội tuyển tranh Siêu cúp là CLB Đông Á Thanh Hoá và CLB Công an Hà Nội. Là một người con của đất Thanh Hoá, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ: “Dù yêu thích CLB Công an Hà Nội nhưng trái tim tôi hướng về Đông Á Thanh Hóa. Tôi chờ đợi cái kết đẹp cho đồng hương của mình tại trận Siêu cúp năm nay. Hi vọng các chiến binh của Đông Á Thanh Hóa sẽ lập kỳ tích, mang về chiến thắng cho đội nhà cũng như một lần nữa khẳng định năng lực, vị thế của mình trong nền bóng đá quốc gia.”

Người đẹp Nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Mai lại dự đoán CLB Hà Nội sẽ giành chiến thắng bởi đây là nơi hội tụ những cầu thủ giàu kinh nghiệm, khoác áo tuyển Việt Nam. Hơn nữa, CLB Công an Hà Nội có lợi thế sân nhà khi trận đấu diễn ra trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội. Tuy nhiên, cô cũng mong đợi hai đội sẽ có màn thể hiện xuất sắc và hết mình, mang đến cho khán giả trận cầu mãn nhãn.

Người đẹp Giáng My, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022 cũng bày tỏ sự háo hức được chứng kiến trận đấu đỉnh cao giữa CLB Công an Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa: "Tôi bất ngờ khi trận đấu Siêu cúp Bóng đá Quốc gia năm nay lại là cuộc chạm trán giữa hai CLB Công an Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa. Có thể thấy, đây đều là hai ngôi sao mới nổi của bóng đá trong nước. Chắc chắn họ sẽ mang đến những điểm mới cho trận Siêu cúp, hứa hẹn tạo nên trận cầu đỉnh cao."