Siêu phẩm "Hương Tình Yêu" sẽ có phần 2, tiếp tục kể chuyện tình xuyên không?

HHT - Thông tin siêu phẩm boylove xứ Chùa vàng “Hương Tình Yêu” sẽ có phần 2 khiến các fan vô cùng phấn khích, nhưng thực hư thế nào?

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim và tiểu thuyết gốc

Lên sóng tập đầu tiên vào tháng 8/2023, Hương Tình Yêu (I Feel You Linger In The Air) nhanh chóng gây sốt bởi cốt truyện lãng mạn và dàn diễn viên sáng sủa, đặc biệt cặp đôi diễn viên chính Nonkul và Bright Rapheephong rất đẹp đôi. Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Violet Rain, Hương Tình Yêu là một câu chuyện lãng mạn về một tình yêu xuyên không gian và thời gian.

Câu chuyện của Hương Tình Yêu bắt đầu bằng việc Jom (Nonkul) - một kiến trúc sư trẻ tuổi ở thời hiện đại phát hiện ra người yêu của mình đã yêu một cô gái khác. Quá đau khổ, trong lúc lái xe, chẳng may Jom lao thẳng xuống sông. Khi ngoi được lên mặt nước, Jom ngỡ ngàng nhận ra mình đã xuyên không trở về quá khứ những năm 1920.

Trong khoảng thời gian mắc kẹt ở mốc thời gian năm 1920, Jom làm người hầu cho một gia đình quý tộc Thái Lan, và trở thành thư đồng cho cậu chủ Khun Yai (Bright). Một tình yêu đã nở rộ giữa họ, giữa những bông hoa sứ tỏa hương trong vườn. Tuy nhiên, một ngày nào đó, dù muốn hay không Jom cũng sẽ phải quay trở về thế giới của mình.

Trong tập 12, cũng là tập cuối của Hương Tình Yêu, Jom và Khun Yai phải chia xa như định mệnh đã sắp đặt. Hình bóng của Jom mờ nhạt dần rồi biến mất hẳn, chỉ còn Khun Yai dưới bóng cây dầu nức nở vì đau khổ. Về phần Jom, cậu trở lại thời hiện đại, trở lại với cuộc sống trước đây nhưng từ sâu thẳm Jom biết mọi thứ đã không còn giống như trước nữa. Một ngày, khi đang ở trong căn nhà mà trước đây là nơi Khun Yai từng sống, Jom bỗng thấy một người giống hệt Khun Yai xuất hiện. Cả hai hạnh phúc ôm chầm lấy nhau.

Phim đã có một cái kết đẹp nhưng vẫn còn những điều khiến khán giả chưa được thỏa mãn. Người giống hệt Khun Yai xuất hiện ở cuối phim là ai? Người có gương mặt của Khun Yai nhưng để râu, ăn mặc như người thời cổ đại, xuất hiện ở đầu phim và cuối phim một cách chớp nhoáng là ai? Bộ phim như thiếu vài mảnh ghép để có thể trở nên hoàn chỉnh. Phải chăng đó là dấu hiệu Hương Tình Yêu sẽ có phần 2?

Theo tiểu thuyết gốc Hương Tình Yêu, Jom không chỉ xuyên không một lần mà những hai lần. Sau khi chia tay Khun Yai năm 1920, Jom tiếp tục vượt dòng thời gian đến năm 1767 và gặp Tổng binh Yai - một người có khuôn mặt giống Khun Yai nhưng nhiều tuổi hơn, là một tướng quân. Tổng binh Yai là kiếp trước của Khun Yai. Giữa Jom và Tổng binh Yai cũng nảy sinh tình cảm.

Định mệnh trớ trêu, một lần nữa, Jom lại bị buộc rời xa Tổng binh Yai đúng như cách cậu rời xa Khun Yai của năm 1920. Lần này, Jom trở về thời hiện đại. Jom phát hiện ra con trai của người chủ căn nhà mà mình đang trùng tu - đây cũng chính là căn nhà mà Jom từng sống vào năm 1920 cùng Khun Yai - là kiếp sau của Khun Yai. Kiếp thứ ba này anh có tên là Kanthorn, có trong mình ký ức của cả Khun Yai năm 1920 và Tổng binh Yai năm 1767. Lần này cuối cùng Jom và Khun Yai có thể hạnh phúc bên nhau mà không bao giờ bị chia cắt nữa.

Như vậy, có thể thấy, bản phim Hương Tình Yêu thiếu mất giai đoạn năm 1767, khi Jom xuyên không đến thời cổ đại và gặp gỡ Tổng binh Yai. Điều đó càng củng cố niềm tin của các fan rằng phim sẽ còn có phần 2. Mới đây, các fan càng xôn xao khi thấy thông tin Hương Tình Yêu sẽ ra mắt một tập phim mới, đoán đây có lẽ là phần 2 mà họ đang ngóng đợi.

Tuy nhiên, mặc dù cả nhà sản xuất lẫn bộ đôi diễn viên chính Nonkul và Bright cũng đều rất muốn thực hiện phần 2 của Hương Tình Yêu, nhưng vấn đề “đầu tiên” khó khăn chính là “tiền đâu”. Bối cảnh cổ xưa cần tái dựng với kiến trúc, trang phục, vật dụng, hay tái hiện lại các trận chiến… đòi hỏi nhiều tiền của lẫn nhân lực. Do đó, phần 2 của Hương Tình Yêu, cụ thể là phần truyện của Tổng binh Yai năm 1767 vẫn còn đang để ngỏ.

Tập mới của Hương Tình Yêu sẽ ra mắt vào 17/12 tới là một tập đặc biệt. Theo những gì đã được tiết lộ, nội dung của tập đặc biệt này kể về việc Khun Yai năm 1920 xuyên không đến thời hiện đại và gặp được Jom. Lần này, Jom trở thành người dạy cho Khun Yai về thế giới hiện đại, dành thời gian ngọt ngào bên nhau, dù không ai chắc thời gian họ có được là nhiều hay ít.

Theo tiểu thuyết gốc, người có thể đi xuyên qua các dòng thời gian chỉ có duy nhất Jom, dù là bị động. Khun Yai chưa bao giờ có thể đến được thời hiện đại để gặp Jom. Anh đã sống trong nỗi nhớ nhung Jom cho đến tận lúc qua đời, cho tới khi anh tái sinh thành Kanthorn. Vì thế, tập đặc biệt này hoàn toàn là một sáng tạo riêng, không phụ thuộc vào tiểu thuyết.