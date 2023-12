Âm Dương Sư: “Mỹ nam quốc bảo” Nhật Bản Yamazaki Kento hóa pháp sư quyền năng

HHT - Âm dương sư - nhân vật quyền năng nhất trong văn hóa dân gian Nhật Bản một lần nữa được đưa lên phim. Lần này, người đảm nhận nhân vật huyền thoại Abe no Seimei là “mỹ nam quốc bảo” Nhật Bản Yamazaki Kento.

Mới đây, trailer của bộ phim Âm Dương Sư 0 (Onmyoji 0) - hay Âm Dương Sư Zero ra mắt với kỹ xảo đẹp mắt khiến cộng đồng fan xôn xao. Được biết, phim lấy bối cảnh giống với loạt tiểu thuyết Âm Dương Sư của tác giả Yumemakura Baku. Nhân vật chính của bộ tiểu thuyết là một Âm dương sư (một chức quan trong triều đình Nhật Bản xưa, gần như pháp sư, thầy cúng, thầy bói) có thật trong lịch sử Nhật Bản, đồng thời cũng rất nổi tiếng trong văn hóa dân gian xứ hoa anh đào, có tên là Abe no Seimei.

Những câu chuyện liên quan đến Abe no Seimei đến ngày nay người ta đã không còn phân biệt được đâu là chuyện thật và đâu là chuyện hư cấu. Có thuyết kể rằng Abe no Seimei có mẹ là một hồ yêu (cáo thành tinh) nên ông mới có kiến thức sâu rộng về thiên văn học và những điều thần bí, cũng như có được quyền năng khiến nhiều người kinh ngạc. Những câu chuyện gắn liền với Abe no Seimei là ông là một Âm dương sư thiên tài, có thể diệt trừ ma quỷ, có khả năng cầu mưa… Tất cả đan xen với nhau tạo nên một huyền thoại hấp dẫn và lôi cuốn, nhiều lần được đưa lên phim với nhiều phiên bản.

Ở Nhật, phim về Âm Dương Sư đã từng ra mắt vào các năm 2001, 2003, 2015, 2020 - cả ở mảng truyền hình lẫn điện ảnh. Trung Quốc cũng thực hiện Âm Dương Sư: Thị Thần Lệnh với diễn xuất của Châu Tấn, Trần Khôn. Riêng với tiểu thuyết Âm Dương Sư của nhà văn Yumemakura Baku, Trung Quốc cũng từng ra mắt Âm Dương Sư: Tình Nhã Tập do Quách Kính Minh đạo diễn, Triệu Hựu Đình và Đặng Luân đóng chính.

Câu chuyện của bộ phim Âm Dương Sư 0 vẫn kể về Abe no Seimei nhưng ở thời điểm trước khi anh ta trở thành Âm dương sư huyền thoại. Thậm chí từ khi còn trẻ, những hiểu biết của Abe no Seimei về thế giới thần và ma quỷ Nhật Bản, cùng quyền năng phép thuật của anh ta cũng đã rất đáng gờm. Bộ phim sẽ là một cuộc phiêu lưu của riêng Abe no Seimei và là mở đầu cho một hành trình huyền thoại của Âm dương sư nổi tiếng nhất Nhật Bản.

Âm Dương Sư 0 được thực hiện rất chỉn chu và có những yêu cầu riêng để đảm bảo chất lượng phim. Theo yêu cầu của tác giả tiểu thuyết gốc, đạo diễn nổi tiếng với dòng phim kinh dị Shimako Sato đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm cả viết kịch bản. Ngoài ra, nhà văn Nanami Kamon - một người có kiến thức sâu rộng về bùa phép, phong thủy và văn hóa dân gian cổ đại Nhật Bản tham gia phim với tư cách là người giám sát. Phim được quay trên quy mô lớn khắp Nhật Bản, bao gồm Kyoto, Nara, Iwate, Shizuoka và Chiba, tất cả đều có quan hệ mật thiết với Abe no Seimei.

Trong trailer của Âm Dương Sư 0, khán giả có thể thấy những hình ảnh đầu tiên vô cùng đẹp mắt, hứa hẹn mang đến những thước phim mãn nhãn. Trailer mở đầu với cảnh Abe no Seimei đang làm phép với một ngôi sao năm cánh - tượng trưng cho Ngũ hành, một trong các biểu tượng gắn với Âm dương sư. Bên cạnh đó, một số nhân vật gắn liền với câu chuyện về Abe no Seimei như võ quan Hiromasa Minamoto cùng một số cộng sự cũng xuất hiện.

Vai diễn Abe no Seimei của Âm Dương Sư 0 thuộc về “mỹ nam quốc bảo” Yamazaki Kento (Alice in Borderland). Một số ý kiến nhận xét Yamazaki Kento điển trai nhưng có phần hơi non trong vai Abe no Seimei, nhất là khi so với một số diễn viên khác đã từng đảm nhận nhân vật này trước đó. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng như thế lại phù hợp với bối cảnh của Âm Dương Sư 0, khi Abe no Seimei vẫn đang là một cậu học trò vô danh chứ chưa phải là Âm dương sư quyền năng nhất.

Phim sẽ ra mắt trước tiên ở Nhật Bản vào ngày 19/4/2024.